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Спецоперация на Украине
"Метр за метром идут вперед": Пригожин сообщил о взятии Клещеевки бойцами ЧВК "Вагнер"

"Метр за метром идут вперед": Пригожин сообщил о взятии Клещеевки бойцами ЧВК "Вагнер"

Предприниматель Евгений Пригожин поделился информацией о ситуации на фронте. Он записал аудиосообщение, где рассказал о новостях. По словам бизнесмена, ЧВК "Вагнер" удалось взять населенный пункт Клещеевка.
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Соответствующее сообщение опубликовала пресс-служба компании "Конкорд". Бизнесмен отметил, что сам пункт освобожден, однако вокруг все еще идет борьба.

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"Можно смело заявлять, что населенный пункт Клещеевка, который является одним из важных пригородов Бахмута, полностью взят под контроль подразделениями ЧВК "Вагнер". Исключительно подразделениями ЧВК "Вагнер". Клещеевка освобождена. Вокруг Клещеевки еще ведутся ожесточенные бои. Противник цепляется за каждый метр земли", – поделился Пригожин.

Он добавил, что бойцы организации не намерены отступать. Они продолжат работу в этом направлении.

"Подразделения ЧВК "Вагнер" метр за метром идут вперед. Населенный пункт Артемовск будет взят", – отметил бизнесмен.

Пригожин сделал акцент на том, что солдаты ВСУ не покидают своих позиций. Слухи о том, что они бегут от Артемовска, не соответствуют действительности.

Фото: пресс-служба компании "Конкорд"
Автор: 19 января 2023, 14:17 Источник: Пресс-служба компании "Конкорд" ✓ Надежный источник

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