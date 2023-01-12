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Спецоперация на Украине
Бойцы ЧВК "Вагнер" уничтожили группу бегущих из Соледара солдат ВСУ

Бойцы ЧВК "Вагнер" уничтожили группу бегущих из Соледара солдат ВСУ

Бойцы ЧВК "Вагнер" устроили засаду и уничтожили одну из групп солдат ВСУ, которая пыталась отойти из Соледара. Видео с места событий опубликовал Telegram-канал "Военный осведомитель".
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В ролике штурмовик рассказал, что на дороге было предварительно установлено минное заграждение. Когда техника украинской армии приблизилась к нему, «музыканты» разгромили колонну.

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"Ребята начали вырываться на легковом автомобиле, и у них это не получилось. А вот стоит БРДМ. Этот БРДМ конкретно заслуга "Петруя". Он с торца завода, там у нас стоял "Корд", отработал его. Отрабатывать его начал намного раньше. Он задымился, скатился сюда. Здесь его доработали, и он сгорел", — сообщил боец.

Ранее один из "музыкантов" показал видео с зачисткой Соледара. По его словам, солдаты ВСУ пытаются покинуть город и избежать плена.

Оперативную обстановку в городе также прокомментировал петербургский бизнесмен Евгений Пригожин, считающийся основателем ЧВК "Вагнер". Он отметил, что в наступательной операции на этом направлении не принимают участие какие-либо иные формирования, кроме "Оркестра".

Скриншот: Телеграм
Автор: 12 января 2023, 12:13 Источник: Телеграм ✓ Надежный источник

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