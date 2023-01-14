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"Самая опытная армия, которая сегодня есть в мире": Пригожин объяснил успех ЧВК "Вагнер" в Соледаре

"Самая опытная армия, которая сегодня есть в мире": Пригожин объяснил успех ЧВК "Вагнер" в Соледаре

Предприниматель Евгений Пригожин посетил Соледар и рассказал о секретах успеха ЧВК "Вагнер" на фронте.
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На видеозаписи, опубликованной пресс-службой бизнесмена, он показал человека, который командовал штурмом города.

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"Взял его без жевания соплей за две недели. До этого долгое время там ничего не происходило. Соледар зажали в клещи, после этого разделили на части. Слона, как говорится, нельзя есть целиком, надо есть по частям", – заявил Пригожин.

Он также назвал основные причины эффективности организации. В первую очередь бойцы обладают колоссальным, многолетним опытом ведения боя.

"Наверное, они — самая опытная армия, которая сегодня есть в мире. Второе — они выполняют все задачи самостоятельно. У них есть самолеты, пилоты-герои, которые не боятся гибнуть. Есть РСЗО всех видов, есть ПВО, которая сбила уже огромное количество вражеских летательных аппаратов", – добавил предприниматель.

Пригожин подчеркнул, что для ЧВК "Вагнер" характерна "отработанная система управления". Он сделал акцент на том, что в командовании слышат каждого, все точки зрения принимаются во внимание и используются для решения задач.

"Слышат всех, кто находится на земле, командиры советуются с бойцами, а руководство ЧВК советуется с командирами. Если принято решение, то после принятия решения все задачи выполняются, никто не может дать заднюю", – поделился бизнесмен.

Он также сделал акцент на "жесточайшей дисциплине" в "оркестре". Без этого пункта остальные выполнить не получилось бы. Именно поэтому организация "шла вперед и будет идти вперед".

Евгений Пригожин (справа). Кадр: Пресс-служба компании "Конкорд"
Автор: 14 января 2023, 21:10 Источник: Пресс-служба компании "Конкорд" ✓ Надежный источник

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