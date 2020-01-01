Разговор с премьером

Министр финансов специально драматизирует ситуацию, поскольку ему отведена роль плохого парня
Глава правительства опроверг слухи о том, что власти планируют отменить бесплатную медпомощь
Премьер-министр России рассказал о мерах, которые были предприняты для преодоления экономических трудностей
Председатель правительства Дмитрий Медведев подвел итоги года в "Разговоре с премьер-министром"
Председатель правительства ответил на вопросы журналистов в программе "Разговор с премьер-министром"
Председатель правительства выступит в программе "Разговор с премьер-министром" 10 декабря
Установление преференций для какой-либо религии недопустимо, заявил премьер
Участие иностранных политиков в событиях на Майдане недопустимо, заявил премьер
Премьер сообщил, что хочет проработать до 70 лет и из этого рассчитал свою пенсию
Закон о налоге на роскошь будет внесен в Госдуму в 2013 году, пообещал Путин