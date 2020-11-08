Ситуация в Белоруссии Новости Украины Президентские выборы в США Коронавирус в России Крым

Топ новостей

Эксперт предрек кровавое подавление протеста в Белоруссии перед встречей Лукашенко с народом
"Ужасное прозрение видеть, какими ничтожествами вырастают твои дети": Алферова рассказала о семейной драме
Выступление Реввы вызвало у Долиной отвращение: Никто не имел такого права
"Изнываю от адской боли": после похода к косметологу Гогену Солнцеву грозит ампутация
партнеры
Воскресенье
8 ноября
Лента новостей
12:25
Политолог о роли Тихановской в борьбе с диктатурой Лукашенко: Одна Светлана ничего не может сделать
12:08
Диктор Владимир Березин попал под колеса машины
11:50
Собчак возмутил снимок мужа в постели с Бондарчуком
11:38
Полиция сделала неожиданное заявление после гибели партнера Кудрявцевой
11:34
"Распущенная как мать!": бывший муж Борисовой кричит после обвинений в избиении дочери
11:14
Моя Дуня Кулакова: удовлетворяющий себя Дзюба переплюнул Панина
10:40
Прозябающий в бедности Куклачев засматривается на красоток
10:27
Байден обратился к народу после объявления о его победе на выборах
10:25
Кудрявцева в слезах из-за смерти партнера: Я верещала, чтобы он прекратил заниматься опасным делом
10:02
Появились заявления о романе внучки Светличной с погибшим партнером Кудрявцевой
08:02
Коронавирус: последние новости на сегодня, 8 ноября 2020 года
05:59
"Удивительного человека не стало": Бабкину пришибло смертью
04:02
Тяжелая утрата выбила Николаева из колеи
02:00
Арзамасова и Авербух показали любовь на интимном видео
23:58
Самая сексуальная судья России разделась на камеру
22:10
"Схватил и стал тыкать": Известная российская певица стала жертвой насилия
20:04
Байден объявил о победе на выборах президента США – Трамп не согласился
20:02
Клара Новикова разрыдалась после известия о смерти близкого человека
18:27
Дочь Заворотнюк обнародовала снимок домашней комнаты матери
18:21
Лукашенко предложил раздать белорусам землю: Завтра вы можете озолотиться
18:16
На НТВ сделали заявление после гибели знаменитого ведущего
18:05
"У меня даже началась тахикардия": Андреева рассказала о подставе Бондарчука
17:58
"Я спешу закрыть глаза": Владимир Винокур скорбит о смерти близкого друга
17:57
Уникальный передвижной музей "Поезд Победы" прибыл в Курск
17:33
"Ефремову будут особые условия": заявлено о судьбе этапированного в колонию актера
17:15
Лукашенко сделал заявление: Гарантирую вам новые выборы
17:06
Партнер Кудрявцевой разбился в страшной авиакатастрофе
17:05
Профессиональная разлучница: Карпович попыталась увести Ягудина из семьи
16:59
Собчак взбесила отдыхом в "сердце ислама" после трагедии
16:01
Родственники в шоке: Михаила Ефремова увезли из СИЗО в неизвестном направлении
16:00
Сторонники Трампа вышли на улицы США и обвинили Байдена в воровстве голосов
15:53
"Очередные подруги Меладзе": публика унизила новый состав группы "Виа Гра"
15:41
"Сломалось под сердцем": Шнуров шокирован известием о смерти
15:10
Водонаева готовится полететь в космос и стать легендой кино
14:16
Беременная невестка Валерии рассказала о проблемах с нервной системой
14:14
Всплыли неожиданные детали исчезновения престарелой матери актера Числова
14:10
Тимошенко: Начался процесс уничтожения украинской нации
13:31
У ведущей Первого канала забрали сына сразу после родов
13:24
"Тело не забрали": Паулине Андреевой пришлось сниматься с трупом
13:05
Шепелева и его новую пассию постигло жуткое разочарование
12:51
"Начали торговать телом?": Бондарчук столкнулась с финансовыми проблемами
12:43
Разместили снайперов без патронов: белорусы смеются над опозоренным в метро Лукашенко
12:38
Харламов что есть мочи врезал Дудю и обозвал лицемером
12:02
Гагарину заставили оправдываться после грязного скандала на "Голосе"
12:01
Брошенные дети, соблазненные фанатки и домработница: скандальные подробности жизни Жванецкого
11:31
Стыд и срам: Волочкова публично сверкнула промежностью
11:31
Кто желал Жванецкому зла перед смертью: шокирующие данные
11:10
Стали известны последние слова Жванецкого
11:05
"Тебе никто не нужен": Лолита вспомнила сакральные слова Жванецкого
11:04
Женатый Меладзе прилюдно заявил о своих новых девушках
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Бузова умыла сдавшую позиции Пугачеву: Веры больше нет
Бери глубже: бесстыжий Панин горлом ублажил похотливого мужика
Эксперт поставил крест на мечте Лукашенко: Как до выборов уже не будет
Пугачева накаркала смерть Жванецкому
Брошенные дети, соблазненные фанатки и домработница: скандальные подробности жизни Жванецкого
Лукашенко сделал заявление: Гарантирую вам новые выборы
Политика
Политолог о роли Тихановской в борьбе с диктатурой Лукашенко: Одна Светлана ничего не может сделать

Политолог о роли Тихановской в борьбе с диктатурой Лукашенко: Одна Светлана ничего не может сделать

Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
В Белоруссии не утихает конфликт между властями и народом. Политологи сходятся во мнении, что при имеющемся положении дел режиму Лукашенко осталось недолго.
прочитано 45 раз

Противостояние между властью и народом в Белоруссии продолжается, хотя может показаться, что протест стагнирует. Политический аналитик Владимир Мацкевич объяснил, сколько будет длиться политический кризис в стране.

ПО ТЕМЕ

Лукашенко предложил раздать белорусам землю: Завтра вы можете озолотиться

Лукашенко сделал заявление: Гарантирую вам новые выборы

 Президентские выборы в Белоруссии

Сюжеты Президентские выборы в Белоруссии

Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

По мнению эксперта, ни одна из сторон не готова на уступки. Александр Лукашенко придерживается тактики силового подавления протеста. При этом люди, выходящие на акции, не готовы отступить даже под угрозой лишения работы, карьеры и прочих благ.

Мацкевич убежден, что действия силовиков не приведут ни к чему хорошему, поскольку невозможно закатать в асфальт и заткнуть рот всем недовольным жителям Белоруссии. Политолог напомнил, что даже Сталину не удалось уничтожить народ, хотя советским гражданам понадобилось не одно десятилетие, чтобы оправиться от последствий репрессиий.

Эксперт убежден, что крах режима Лукашенко предрешен. Мацкевич подчеркнул, что сейчас время не лечит, а выполняет деструктивную функцию. Чем дольше власть тянет с решением политического кризиса, тем тяжелее придется в дальнейшем.

Кроме того, Мацкевич порассуждал о роли Светланы Тихановской в борьбе с режимом. Политолог предположил, что команда оппозиционного политика не может или не хочет переходить к решительным действиям.

"Одна Светлана ничего не может сделать. И никто на ее месте не может", – цитируют специалиста СМИ.

Отсутствие политического лидерства Мацкевич назвал одной из главных проблем в политическом вопросе Белоруссии.

Автор: 8 ноября 2020, 12:25 Источник: EX-PRESS.BY ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Инаугурацию Лукашенко "отметили" слезоточивым газом и водометами с краской

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

Байден объявил о победе на выборах президента США – Трамп не согласился
Лукашенко предложил раздать белорусам землю: Завтра вы можете озолотиться
Путин: Мы сохраним добрую память о Жванецком
Тимошенко: Начался процесс уничтожения украинской нации

Шоу-бизнес

Моя Дуня Кулакова: удовлетворяющий себя Дзюба переплюнул Панина
Прозябающий в бедности Куклачев засматривается на красоток
Кудрявцева в слезах из-за смерти партнера: Я верещала, чтобы он прекратил заниматься опасным делом
Появились заявления о романе внучки Светличной с погибшим партнером Кудрявцевой

Проишествия

В деле убившего аспирантку Соколова нашли связь с Пугачевой
В убийстве "колбасного короля" подозревают его бывшую жену
Анна Нетребко оказалась в эпицентре террористических атак в Вене: Кричали и бежали
Семилетний ребенок получил страшные травмы в заведении Бородиной: Мне неинтересно, кто и где упал

Lifestyle

Композитор Чернаков оценил популярность классической музыки в России
В Сети состоялся онлайн-концерт памяти скрипача Дмитрия Когана
Военная драма "Ржев" привела в восторг испанских зрителей
Старинная опера Монтеверди на сцене Театра Сац
Шоу-бизнес

Профессиональная разлучница: Карпович попыталась увести Ягудина из семьи

Актриса не в первый раз атакует женатых мужчин
Шоу-бизнес

"Сломалось под сердцем": Шнуров шокирован известием о смерти

Певец написал душераздирающие строки в память о близком человеке
Шоу-бизнес

Водонаева готовится полететь в космос и стать легендой кино

Артистка намерена отправиться на орбиту
Шоу-бизнес

"Очередные подруги Меладзе": публика унизила новый состав группы "Виа Гра"

Поклонники раскритиковали обновленную версию женского трио

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 6 ноября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 5 ноября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 3 ноября 2020 года
Гороскоп на 2021 год от астролога "Давай поженимся"

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Бывшая воспитанница нанесла страшный удар Тутберидзе
Загитова вычеркнула соперницу Медведеву из своей жизни
Раскрыта причина расставания хоккеиста Овечкина с возлюбленной
Нарушение этики: спортсменов Плющенко хотят отстранить от соревнований

Регионы

Постояльцы дома престарелых попросили Путина освободить их из заточения
Как в Крыму наживаются на туристах
Видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала: его подозревают в убийстве
Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+