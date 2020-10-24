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Лукашенко пообещал белорусам уйти: Клянусь своими детьми

Лукашенко пообещал белорусам уйти: Клянусь своими детьми

Александр Лукашенко. Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press/ www.globallookpress.com
У белорусских властей остались всего сутки на выполнение требований оппозиции. И, судя по всему, они намерены пойти навстречу.
прочитано 7851 раз

В своем обращении лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская потребовала от власти освободить всех политзаключенных и прекратить насилие на улицах. При этом президент Белоруссии Александр Лукашенко должен покинуть пост.

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Некоторые из заключенных были отпущены. Среди них оказался член инициативной группы оппозиционного политика Виктора Бабарико – Юрий Воскресенский. Лукашенко лично приходил к нему в камеру и заявил, что хочет услышать из его уст об ошибках, которые он допустил за время своего правления.

По словам Воскресенского, Александр Лукашенко неожиданно "прозрел" и заявил, что на улицах есть не только враждебно настроенные граждане, но и мирные протестующие с иными политическими взглядами. Беседуя с заключенным, он хотел узнать, о чем они думают и чего желают.

После разговора с президентом оппозиционер выразил надежду, что Батька наконец-то созрел для перемен. Так, в новой Конституции он пообещал ограничить количество президентских сроков двумя периодами. На возражение несогласных о том, что при принятии закона президентские сроки будут обнулены, как в России, и Лукашенко снова сможет избираться, белорусский лидер пообещал, что правит последний срок.

"Я клянусь своими детьми", – процитировал политзаключенный главу государства.

Автор: 24 октября 2020, 10:36 Источник: kp.ru ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Гость
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И не только пенсионеры ! Инвалиды и даже 3- <цензура> летний ребёнок в д/с скандировал : " Лукашенко - в автозак ! " , за что и был наказан нерадивым воспитателем и отправлен в туалет . А Лукашенко таких избивает, калечит и отправляет в СИЗО .
Гость
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Да так называемая оппозиция действует по принципу- дурак думками рад! Не тешьте себя иллюзиями - не видать Вам власти как своих ушей!
белорусский гость
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Тихоходская
И ждёт ее чёрный автозак по приезде домой и статья за экстремизм-15 лет
Даже пенсионеры кричат "Лукашенко в автозак", Тугодумская. А он, по совокупности, начиная с незаконного захвата власти, близок к высшей мере. Смотри УК РБ.
Гость
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Очередное КИДАЛО ! Ещё остались дураки, которые верят пациенту из палаты N 6 ?
Гость
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О детях убитых им и покалеченных вспомним. Нет прощения ему! Судить и казнить по Белорусскому закону! Свой приговор кровавому лукашенко народ вынес.
Тихоходская
Ответить
И ждёт ее чёрный автозак по приезде домой и статья за экстремизм-15 лет
Гость
Ответить
ну вот, белорусы почти дожали, а наши ссыкуны все
Белорусский гость
Ответить
Уже обещал не держаться посиневшими пальцами за власть. Держится и зубами. Никто ему не верит. Врет, как всегда.
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