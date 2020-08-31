Страны Прибалтики запретили въезд Александру Лукашенко

Противостояние Александра Лукашенко и западной номенклатуры обостряется. Стало известно, что Латвия, Литва и Эстония запретили белорусскому лидеру въезд на свои территории.
Кроме того, еще несколько десятков приближенных к последнему диктатору Европы чиновников попали в черный список. В число этих людей входит старший сын Лукашенко Виктор, передает "Пятый канал".
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Вопрос к дамам..... Серьозный
Тут есть два дебила ,один маньяк,другой убогое отсталое существо (мужчины ),и одна баба лохушка ,у которой ничего не получается,всегда обламывается.В игнор их,не отвечайте им.
Хочу папика
Мужики не могут за себя постоять
Расставляю все точки над i
Грязные носки
Как влюбить мужчину
Маньяки сидят на форуме
где купить одежду ?
Говорят, если с папкой <цензура>. У. Й в одну и ту же дырку пихать, никогда не вырастешь