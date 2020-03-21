"Я начал кашлять кровью": известный спортсмен рассказал о своих симптомах коронавируса

Италия обогнала Китай по количеству смертей от коронавируса. Согласно последним данным, в европейской стране скончались 3405 человек, а в Поднебесной – 3253. Сейчас в Италии болеют 36,5 тысяч человек. Выздоровели более четырех тысяч. О спаде пандемии говорить рано, ведь во всем мире число заразившихся уже превысило 246 тысяч.
В этот список попал и молодой спортсмен Эдоардо Меллони. Об этом сообщила международная ассоциация спортивной прессы (AIPS). Также приводятся его слова о первых симптомах при COVID-19. Сначала у мужчины начался небольшой кашель, а также поднялась температура. Однако потом он кашлял каждые пять минут. "В какой-то момент я начал кашлять кровью", – вспоминает легкоатлет.
Помощь ему оказывала неотложка. От некоторых симптомов медикам удалось спасти спортсмена. В скором времени он сможет покинуть стены больницы.
Ранее сообщалось, что коронавирус обнаружили у одноклубника Криштиану Роналду Даниэле Ругани. Защитник итальянского "Ювентуса" рассказал об этом в "Инстаграм". Оказалось, что болезнь у него протекает бессимптомно.
Популярные темы форума
Что хорошего принес русский мир в донецк?
Жёны брошенки богатых мужчин.
А вы уже сходили в ашан?
Хочу найти мужика
Коронaвирус - это миф?
Как провериться на корону и что делать. См. Вн.
Билл Гейтс пророк или что-то знал заранее?
Что мне делать?
Закрыли границу с Белорусией
Как не заболеть?