Аль Бано в вымирающей от коронавируса Италии упал на колени перед русскими с мольбой

Италия остается лидером по количеству погибших от пандемии Сovid-19. По состоянию на 31 марта 2020 года в стране заразились 101 739 человек. За последние сутки в стране от коронавируса скончалось 812 человек. Всего же коронавирус погубил 11591 итальянцев.

Сегодня на Аппенинах работают российские военные медики, инфекционисты, эпидемиологи. Для них и для русских поклонников благодарные итальянские звезды приготовили сюрприз.

Итальянские исполнители стали участниками проекта #ПойДома, запущенного "Авторадио" вместе с Attack Concerts, и записали видеопослания для российской аудитории. Например, певец и композитор Аль Бано, которого хорошо знают и любят в нашей стране, обратился к поклонникам по-русски и буквально на коленях взмолился. "Я хочу дать вам один совет – будьте дома. Будьте дома, чтобы победить этот злополучный коронавирус, чтобы он к нам не проник и не причинил вреда".

"Ранее в проекте появились видеопослания других знаменитых итальянцев – Pupo, Savage, In-Grid. Певица In-Grid проникновенно исполнила песню Майи Кристалинской "Нежность", Pupo спел на русском языке "Есть только миг", а Savage подарил акустическую версию "Only You".

Особенно трогательно прозвучали слова Pupo: "Я хотел поблагодарить русских друзей и братьев за огромную помощь, которую вы оказываете моей Италии и нам, итальянцам, в эти сложные моменты. Я был просто уверен, что российские братья никогда не бросят нас в беде. Спасибо от Pupo и спасибо от всей Италии".