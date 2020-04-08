В Италии создали петицию против врачей из России

Ситуация с распространением коронавируса в мире и ужасающие проблемы, с которыми пришлось столкнуться ряду стран, для многих стали примером необходимости объединения усилий для борьбы с общими угрозами. Впрочем, нашлись и те, кто сохранил свои природную подозрительность и жажду насолить ближнему, невзирая ни на какие обстоятельства.
Для таких людей отправка российской помощи для борьбы с коронавирусом за границу стала настоящим вызовом, который потребовал решительного ответа. Так, в Италии была создана петиция с требованием к властям рассказать о целях российских военных медиков в страну, передает портал ToDay News Ufa.
Как успели заметить многие комментаторы, скорее всего такое требование возникло не для того, чтобы лучше разобраться в ситуации. Петиция, по мнению пользователей Сети, публиковалась ради создания негативного фона для российской помощи, а также для того, чтобы хоть как-то осложнить работу специалистов из России, создав вокруг них ауру недоверия.
Разгадки, какому итальянцу могло прийти в голову в столь непростые для страны времена устраивать политическую провокацию, долго ждать не пришлось. Стало известно, что авторами петиции стали граждане Италии украинского происхождения.
Напомним, коронавирус в Италии привел к тяжелейшим последствиям. Согласно данным статистики за 8 апреля 2020 года, всего в стране успели заразиться 135586 человек. Жертвами эпидемии стали 17127 больных.
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