"Перехватило дыхание": оказавшаяся в инфекционной больнице звезда Первого канала рассказала о горах трупов

Очередной выпуск программы "Жизнь других" посвящен самым зараженным районам Италии. Воспользовавшись журналистским разрешением на перемещение, ведущая Первого канала Жанна Бадоева побывала в инфекционной больнице города Бергамо – взяла интервью у главврача и выяснила правду о наполненных трупами грузовиках, которые показывали в новостях. О том, фейк это или нет, можно будет узнать в воскресенье, 3 мая, в 10.15 мск на Первом канале.
Продюсер передачи Василий Мельничин в этой поездке был оператором, администратором и водителем, весь выпуск они с Жанной снимали вдвоем, консультируясь по телефону с режиссером и сценаристом программы, которые не могли приехать в Италию из-за карантина.
Ради съемок объехали центральные и северные итальянские районы, больше всего пострадавшие от инфекции: Тоскану, Флоренцию, Сиену, Болонью, Милан, Бергамо и Верону. Бадоева встречалась с мэрами городов и с простыми людьми, находящимися взаперти уже больше двух месяцев. Разговаривала с экологами, выясняя, стал ли воздух в больших городах, вода в заливах и каналах действительно чище. Общалась с семьями с маленькими детьми, лишенными прогулок, и с пожилыми учителями, которым пришлось в немолодом возрасте привыкать к обучению онлайн.
"Я шла по улицам городов в полном одиночестве, и у меня перехватывало дыхание, я точно знала, что больше никогда не увижу Италию такой. На площади Дуомо в Милане, в Галерее Уффици во Флоренции, возле балкончика Джульетты в Вероне в любую погоду, в дождь и снег всегда были толпы туристов. Теперь там безлюдно и очень, очень тоскливо", – рассказала после поездки Жанна.
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