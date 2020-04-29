"Перехватило дыхание": оказавшаяся в инфекционной больнице звезда Первого канала рассказала о горах трупов

Италия – одна из самых пострадавших от коронавируса стран Европы. По состоянию на 29 апреля там выявлено 232 128 случаев заболевания. Причем 27 359 человек скончались. Именно сюда, на Апеннины, отправилась звезда Первого канала Жанна Бадоева.

Очередной выпуск программы "Жизнь других" посвящен самым зараженным районам Италии. Воспользовавшись журналистским разрешением на перемещение, ведущая Первого канала Жанна Бадоева побывала в инфекционной больнице города Бергамо – взяла интервью у главврача и выяснила правду о наполненных трупами грузовиках, которые показывали в новостях. О том, фейк это или нет, можно будет узнать в воскресенье, 3 мая, в 10.15 мск на Первом канале.

Продюсер передачи Василий Мельничин в этой поездке был оператором, администратором и водителем, весь выпуск они с Жанной снимали вдвоем, консультируясь по телефону с режиссером и сценаристом программы, которые не могли приехать в Италию из-за карантина.

Ради съемок объехали центральные и северные итальянские районы, больше всего пострадавшие от инфекции: Тоскану, Флоренцию, Сиену, Болонью, Милан, Бергамо и Верону. Бадоева встречалась с мэрами городов и с простыми людьми, находящимися взаперти уже больше двух месяцев. Разговаривала с экологами, выясняя, стал ли воздух в больших городах, вода в заливах и каналах действительно чище. Общалась с семьями с маленькими детьми, лишенными прогулок, и с пожилыми учителями, которым пришлось в немолодом возрасте привыкать к обучению онлайн.

"Я шла по улицам городов в полном одиночестве, и у меня перехватывало дыхание, я точно знала, что больше никогда не увижу Италию такой. На площади Дуомо в Милане, в Галерее Уффици во Флоренции, возле балкончика Джульетты в Вероне в любую погоду, в дождь и снег всегда были толпы туристов. Теперь там безлюдно и очень, очень тоскливо", – рассказала после поездки Жанна.