"Вдохнуть новую жизнь": Европа столкнулась с глобальной угрозой из-за коронавируса

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте выступил с заявлением о судьбе всей Европы из-за бушующего в мире коронавируса. Он отметил, что сейчас европейским лидерам предстоит принять важное решение.

Коронавирус в Италии стал испытанием на прочность не только для самой страны, но и для всего Евросоюза, а также других международных объединений. Выяснилось, что страны, пусть и объединенные в какие-либо союзы и содружества, не спешат помогать своему ближнему, попавшему в катастрофическую ситуацию.

Вместо товарищей по Евросоюзу Италия получила помощь от России и Кубы. Теперь же, как стало известно, внутри ЕС зреет новый скандал. Пока Италия ищет способ преодолеть экономический кризис и предлагает выпустить так называемые "коронабонды", ряд других стран эту идею не поддерживают.

Все это заставляет итальянских политиков переживать насчет дальнейшей судьбы Евросоюза. И лидерам Европы, предупреждают они, предстоит исторический момент, избежать наступление которого у них не получится.

"Если мы не воспользуемся возможностью вдохнуть новую жизнь в европейский проект, риск провала будет реальным", – цитируют "Вести" премьер-министра Италии Джузеппе Конте. Смогут ли европейцы продемонстрировать способность договариваться перед лицом общих трудностей, или тренд на отсутствие взаимопомощи сохранится, сможет показать только время.

Коронавирус в Италии успел унести свыше 17,6 тысячи жизней. По сообщениям местной прессы, больницы не справляются с наплывом пациентов, нормальная жизнь во многих регионах оказалась парализована. При этом помощи от своих ближайших соседей итальянцы не дождались. Вместо этого в страну на 16 самолетах прибыли российские врачи со специальной техникой.