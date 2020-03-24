Сестра Мити Фомина ужаснула подробностями о карантине в Италии

Светлана рассказала, что полиция на улицах городов жестко контролирует безопасность. Как заявила женщина, накануне ее сын решил отправиться погулять в горы, которые находятся в 300 метрах от дома. Не успел молодой человек выйти из жилья, как его остановили карабинеры и потребовали немедленно покинуть улицу. Парню пришлось согласиться, иначе ему бы грозил огромный штраф за несоблюдение карантина.
Единственные общественные места, куда могут выезжать итальянцы, – это супермаркеты. По словам сестры Мити Фомина, людям разрешено выбираться за продуктами, однако при себе необходимо иметь объяснительную записку и документы.
Светлана призналась, что итальянцам очень сложно соблюдать карантин. Народ не может привыкнуть к ситуации, вынудившей их проводить круглые сутки дома. Женщина призвала не паниковать и посвятить освободившееся время анализу прошлого.
Она считает, что коронавирус скоро пройдет, и мир сможет вернуться к рутине. "У нас есть какие-то мечты, есть какие-то неотложные дела. Давайте этим займемся", – призвала Фомина.
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