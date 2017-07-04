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Самые уморительные ошибки ЕГЭ-2017

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
Коллекционер опубликовал свежую подборку оригинальных суждений школьников, высказанных во время Единого государственного экзамена. В этот раз внимание преподавателя привлекло обществознание.
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Доцент кафедры мировой истории и международных отношений Иркутского государственного университета, политолог, преподаватель Сергей Шмидт собирает перлы с 2006 года. В его подборке – яркие высказывания выпускников в основном на тему истории и обществознания. В 2017-м подборка коллекционера значительно пополнилась, сообщает иркутский "Телеинформ".

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"Зная о моем хобби, свои "перловки" мне присылают коллеги из других регионов. В коллекции за этот год использованы выдержки из работ выпускников Москвы, Саратовской, Томской, Кемеровской областей и Приморского края",  – рассказал педагог.

Сергей Шмидт обратился к тем, кому подобные подборки кажутся "симптомом падения образовательного уровня" российской молодежи. По словам доцента, не менее смешные коллекции можно составлять из публичных высказываний политиков, чиновников, бизнесменов и даже преподавателей вузов.

 

Власть

"Власть использует народ как свое нижнее белье".

"Источник власти – деньги, женщины и дети".

"Власть – это высшая мера наказания для народа".

Демократия

"На выборах граждане выбирают то, что им лучше, из того, что им хуже".

"Люди часто устают от демократии, хотят отдохнуть от нее. Такие, как Сталин, Трамп, Путин, тут как тут".

"У каждого чиновника где-нибудь зарыт кошелек с драгоценностями. За таких голосовать не нужно. С другой стороны, совсем бедные чиновники не удержатся от воровства. В общем, было бы честнее, если бы нами руководили какие-нибудь инопланетяне".

Путин

"Золотые слова золотого человека" (о предложенном для сочинения высказывании В.В. Путина: "Все должны понять, что жить, соблюдая закон, гораздо комфортнее и выгоднее, чем пытаться его обойти").

"Мы выбрали президентом Путина, а американцы бесятся, что их не спросили".

"У нас в родне все женщины за президента Путина, значит, он их удовлетворяет".

"Думаю, Путина никому представлять не надо. Это хорошо известный всем президент России. Он получил хорошее спортивное образование, кроме того, учился на политолога".

Общественный прогресс

"Прогресс – это движение от нашего к вашему".

"Есть два пути: регресс и дегресс".

"После того, как общество освободилось от природы, оно ищет чем бы еще заняться, чтобы окончательно не сойти с ума".

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Вопрос о "причинах увольнения по инициативе работодателя"

"Невыполнение заработной платы".

"Человек без уважительной причины ходит на рабочее место".

"Иван получил травмы, несовместимые с жизнью, в связи с чем остался инвалидом".

"Причина увольнения – отклоняющееся поведение, например, работник все время приходит на работу голый".

"Сначала работник не сдавал отчеты о проделанной работе. Потом выяснилось, что он вообще не работает. А закончилось тем, что он напился и объявил, что хочет быть начальником".

"Причина увольнения – измена мужу на рабочем месте".

"Работодатель сам виноват в декретном отпуске сотрудника".

Вопрос об "отклоняющемся поведении"

"Я однажды отклонился в своем поведении, но мне поставили два за контрольную работу, и я успокоился".

"Виды отклоняющегося поведения: отклоняющееся, уклоняющееся и преклоняющееся".

"Дети – это цветы на школьных грядках. Хулиганы с девиантным поведением – это сорняки. А педагоги – это фермеры".

Законы

"Законы и так очень сильно раздражают людей, чтобы разрешать новые законы".

"Если совсем не хочешь нарушать закон, сиди дома и читай книжки".

"Путин ввел комендантский час для детей, как в Америке при Гитлере".

"Нас с детства приучают соблюдать законы, такие как воровство, убийство и половые нормы".

"Неженатые контакты с женщинами".

"Секс не запрещен, но заниматься им рискованно".

Стратификация, социальная мобильность

"В древности люди делились на богатых и бедных. Сейчас мало что изменилось, разве что все стали грамотными".

"Ярчайшим примером стратификации российского общества являются больные, плохо одетые пенсионеры, любовницы олигархов, пьющие шоферы, неграмотные и грубые учителя, популярность компьютерных игр у детей девиантного возраста и так далее".

"Не стоит ждать от брака социальной мобильности, так как муж может оказаться сволочью или пьющий".

"Пример социальной мобильности: Петр I выходит замуж за Екатерину II и встает на престол".

"Билл Гейтс и Стив Джобс тоже голодали в детстве, но своей головой смогли стать президентами".

Из разных заданий

"Зачем человеку права, если ему есть нечего и жена из-за этого ему изменяет?"

"В XIX веке все считали, что кризис – это очень плохо. И только Карл Маркс написал большую книгу о том, что в кризис можно неплохо заработать".

"Примером харизматичного политика был Ленин. Все прилипали к экранам, когда он выступал. Когда он входил, все вставали".

"Белка и Стрелка, слетав на Луну, вернулись без признаков жизни. А Юрий Гагарин, слетав на Луну, вернулся живым и невредимым".

"В детском саду я пробовал научить хомячка разговаривать. Никто не сказал мне, что это невозможно. Взрослые только смеялись и показывали на меня пальцем. Это выдавало в них плохих педагогов".

"Дизайнеры получают деньги ни за что. При этом среди них много геев, алкоголиков и других носителей девиантного поведения".

"Вред от американцев большой, а польза – только от их айфонов".

"Человек, конечно, может быть подопытным кроликом, но, в отличие от кролика, он не только умеет размножаться, но и может зубы выбить".

"В ГУЛАГе декабристам сочувствовал простой народ".

"Если человек пьет на работе, значит, работа ему не интересна".

  

Кстати, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергей Кравцов уже рассказал об итогах ЕГЭ и Всероссийских проверочных работ 2017 года, сообщает официальный информационный портал Единого государственного экзамена. 

"Что отрадно видеть: у нас в два раза в этом году сократилось количество непреодолевших минимальную границу, увеличилось на 2% количество высокобалльников. Большую роль в улучшении результатов сыграл проект "Я сдам ЕГЭ": в некоторых регионах, участвовавших в проекте, количество участников ЕГЭ по истории, которые не смогли набрать минимальный пороговый балл, сократилось в три-четыре раза", – сообщил он. 

Выпускники продемонстрировали умение работать с источниками, показали хорошее знание исторических фактов. Эксперты отмечают, что в этот раз школьники старались выполнить все задания, даже самые сложные. По мнению педагогов, самым непростым для участников ЕГЭ по истории остается задание на аргументацию. Особого внимания требует работа с иллюстративным материалом. Также учащимся следует подтянуть знания исторических персоналий, процессов и фактов всеобщей истории.  

Автор: Алексей Минин4 июля 2017, 11:22
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