Убийство ополченца Гиви
Дерущихся пришлось разнимать врачам
Правоохранительные органы республики сделали заявление
Об этом рассказала сестра погибшего
Он будет погребен на "Донецком море"
Теракт в Донецке осуществлен посредством выстрела из реактивного пехотного огнемета "Шмель"
Депутат Госдумы считает, что президента Украины Петра Порошенко нужно судить
Главные вехи жизненного пути знаменитого командира
Командир батальона "Сомали" Михаил Толстых говорил о том, что может быть убит
Граждане страны обрадовались смерти ополченца