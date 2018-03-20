Убийство ополченца Гиви

Огненное облако убийцы Гиви

В самопровозглашенной ДНР произошла трагедия – в результате террористического акта погиб командир батальона "Сомали" Михаил Толстых (позывной Гиви) и еще двое его подчиненных. Уже известно, что теракт осуществлен посредством выстрела из реактивного пехотного огнемета (РПО) "Шмель". По-видимому, диверсанты, которые, по словам командования ДНР, работали в составе украинской диверсионно-разведывательной группы, стреляли из РПО через окно здания. Что же представляет собой РПО "Шмель"? "Шмель" – это реактивный огнемет одноразового применения, созданный советскими оружейниками в 1984 году в Конструкторском бюро приборостроения в Туле.