Страшные кадры с места убийства Гиви

В СМИ появились первые кадры из взорванного кабинета лидера ополчения самопровозглашенной Донецкой народной республики Михаила Толстых, более известного как Гиви. В результате теракта здание, в котором находился его штаб, фактически выгорело.

На кадрах с места трагедии видно, как спасатели выносят из здания тела пострадавших, сообщает Life.ru. Напомним, что, кроме командира подразделения "Сомали", в офисе находились два его сослуживца.

Следователи Донецкой народной республики сделали первые выводы о гибели Михаила Толстых. Они установили, что смерть комбата была мгновенной.



У Гиви не было шансов спастись, сообщают источники. Об этом свидетельствуют температура и сила взрыва снаряда. Предполагаемое орудие убийства ополченца – реактивный пехотный огнемет "Шмель", заряд которого выжигает все живое в объеме до 80 кубических метров. Его поражающая мощность сравнима с разрушительной силой выстрела из 122-миллиметровой гаубицы.

По всей видимости, к нападению на Гиви диверсанты готовились довольно долго, сообщает газета "Комсомольская правда". Они изучили расположение офисов в шестиэтажном здании батальона "Сомали" и распорядок дня Михаила Толстых. Возможным сигналом для них стал зажегшийся свет, когда Гиви вошел в свой кабинет.

В ДНР отмечают, что Толстых уже давно был сильным раздражителем для киевских властей. "Они его ненавидели так же, как в свое время Моторолу", – заявил боец батальона "Сомали".

"Получили по зубам на промке, провалили свое наступление, надо как-то реабилитироваться... Вот и устроили "праздник" Украине, чтобы отвлечь от своих неудач. Но нас это не сломит. Только злее будем", – пояснил он.

Пожар в помещении из которго отправили в ад российского террориста "Гиви"! pic.twitter.com/pGIEnZZ0Wu — Страшный БЕНДЕРовец (@Realuran) 8 февраля 2017 г.

Напомним, Михаил Толстых погиб в своем офисе утром 8 февраля. По факту убийства было возбуждено уголовное дело по статье "Теракт". "Это продолжение террористической войны, начатой киевской хунтой против жителей Донбасса", – предположили в Минобороны самопровозглашенной республики. В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал убийство Гиви попыткой дестабилизировать ситуацию в ДНР.