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После убийства Гиви Украину приравняли к "ИГ"
Милонов отметил, что необходимо дождаться результатов расследования. Вместе с тем по поводу убийства руководителя танкового батальона "Сомали" он сделал смелое предположение.
"Можно смело сказать, что, скорее всего, убийство Гиви связано с украинскими официальными лицами и разведкой. По сути, Украина стала страной – мировым террористом. Украину нужно приравнять к "ИГ", – цитирует Милонова ИА ФАН. Депутат заявил, что необходимо организовать международный трибунал по Украине и "отдать Порошенко и всю его свору под международный суд".
По словам Милонова, чтобы расследовать убийство комбата, нужен новый и независимый Нюрнбергский процесс, "ведь Киев стал мировым террористом". А украинского лидера Петра Порошенко он посоветовал "повесить или хотя бы посадить пожизненно".
Убийство Гиви прокомментировал и экс-депутат Верховной рады Олег Царев. "Скорее всего, это была акция устрашения, а смерть Толстых — случайный приз украинским диверсантам. Гиви все любили, у него не было ни с кем конфликтов", – цитирует политика Life.ru. Он уверен, что со 100 метров трудно попасть точно в цель – в окно кабинета комбата.
Напомним, Михаил Толстых погиб в своем офисе утром 8 февраля. По факту убийства было возбуждено уголовное дело по статье "Теракт". Следствие продолжается. В настоящее время ополченцы оцепили здание, где произошла трагедия.
Фото с места ликвидации "#Гиви" via @BylByleva17 pic.twitter.com/nPzjpopDVV— Necro Mancer (@666_mancer) 8 февраля 2017 г.
Как писали Dni.Ru, у Гиви не было шансов спастись. Об этом свидетельствуют температура и сила взрыва снаряда. Предполагаемое орудие убийства ополченца – реактивный пехотный огнемет "Шмель", заряд которого выжигает все живое в объеме до 80 кубических метров. По данным следствия ДНР, смерть комбата была мгновенной.
В ДНР отмечают, что Толстых давно сильно раздражал киевские власти. Боец батальона "Сомали" заявил, что они его ненавидели так же, как в свое время Моторолу. Есть предположения, что к нападению на комбата диверсанты долго готовились.
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