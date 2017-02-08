После убийства Гиви Украину приравняли к "ИГ"

Член комитета Госдумы России по международным делам Виталий Милонов предположил, что к убийству лидера ополчения в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) Михаила Толстых, более известного как Гиви, причастны украинские диверсионно-разведывательные группы. Депутат считает, что Украину нужно приравнять к "ИГ" (запрещенная в России террористическая группировка).

Милонов отметил, что необходимо дождаться результатов расследования. Вместе с тем по поводу убийства руководителя танкового батальона "Сомали" он сделал смелое предположение.

"Можно смело сказать, что, скорее всего, убийство Гиви связано с украинскими официальными лицами и разведкой. По сути, Украина стала страной – мировым террористом. Украину нужно приравнять к "ИГ", – цитирует Милонова ИА ФАН. Депутат заявил, что необходимо организовать международный трибунал по Украине и "отдать Порошенко и всю его свору под международный суд".

По словам Милонова, чтобы расследовать убийство комбата, нужен новый и независимый Нюрнбергский процесс, "ведь Киев стал мировым террористом". А украинского лидера Петра Порошенко он посоветовал "повесить или хотя бы посадить пожизненно".

Убийство Гиви прокомментировал и экс-депутат Верховной рады Олег Царев. "Скорее всего, это была акция устрашения, а смерть Толстых — случайный приз украинским диверсантам. Гиви все любили, у него не было ни с кем конфликтов", – цитирует политика Life.ru. Он уверен, что со 100 метров трудно попасть точно в цель – в окно кабинета комбата.

Напомним, Михаил Толстых погиб в своем офисе утром 8 февраля. По факту убийства было возбуждено уголовное дело по статье "Теракт". Следствие продолжается. В настоящее время ополченцы оцепили здание, где произошла трагедия.

Как писали Dni.Ru, у Гиви не было шансов спастись. Об этом свидетельствуют температура и сила взрыва снаряда. Предполагаемое орудие убийства ополченца – реактивный пехотный огнемет "Шмель", заряд которого выжигает все живое в объеме до 80 кубических метров. По данным следствия ДНР, смерть комбата была мгновенной.

В ДНР отмечают, что Толстых давно сильно раздражал киевские власти. Боец батальона "Сомали" заявил, что они его ненавидели так же, как в свое время Моторолу. Есть предположения, что к нападению на комбата диверсанты долго готовились.