Украина сплясала на костях убитого Гиви

На Украине радостно восприняли гибель лидера ополчения самопровозглашенной Донецкой народной республики Михаила Толстых, более известного как командир батальона "Сомали" Гиви. При этом в самой ДНР уже возложили вину за теракт на киевскую власть.

Украинские СМИ цинично отреагировали на гибель ополченца, сообщает РЕН ТВ. Например, одно из изданий назвало теракт, в результате которого был убит Гиви, "событием дня для всей страны".

Киевский журналист Кирилл Сазонов на своей странице в социальной сети Facebook также негативно прокомментировал гибель ополченца. При этом спустя полчаса после первой публикации он добавил, что никто до сих пор "не написал, что грех радоваться смерти боевика Гиви, что это не по христиански и не способствует примирению".

"Все, Гиви сдох", – написал Сазонов, отметив, что он "не сторонник плясок на костях". "Сейчас он уже обнимает мелкого и горбатого гнома Моторолу, а тот ему показывает свободное место в котле, где можно тихонько перекурить, пока Сатана не смотрит", – продолжил журналист.

Пожар в помещении из которго отправили в ад российского террориста "Гиви"! pic.twitter.com/pGIEnZZ0Wu — Страшный БЕНДЕРовец (@Realuran) 8 февраля 2017 г.

Экс-командир националистического батальона "Донбасс", депутат Верховной рады Украины Семен Семенченко написал в соцсети Facebook, что поаплодировал бы украинским спецслужбам, если бы узнал, что за убийством Михаила Толстых стоят именно они. "Я бы аплодировал смерти Гиви, если бы его повесили на центральной площади Донецка решением честного украинского суда", – отметил он.

Многие пользователи социальных сетей также восприняли гибель Гиви как повод для шуток. В частности, в Twitter появилась публикация с подписью "последние секунды жизни Александра Толстых". Отметим, что автор поста неверно назвал ополченца по имени.

СРОЧНО! Обнаружена запись с камеры наблюдения последних секунд жизни Александра Толстых #Гиви pic.twitter.com/Mn1SR7Wi2V — Soul Catcher (@SoulCatcherBY) 8 февраля 2017 г.

Между тем ополченец по прозвищу Ахра раскрыл подробности теракта, в результате которого погиб Гиви. Он подтвердил, что Михаил Толстых был убит в своем кабинете, в котором также находились еще два его сослуживца. По одной из версий, взрыв произошел в результате стрельбы из РПО "Шмель".

По факту убийства возбуждено уголовное дело по статье "Теракт", сообщает Life.ru. В прокуратуре ДНР отметили, что за взрывом "стоят украинские спецслужбы, которые предпринимают усилия по дестабилизации обстановки в республике". "Непосредственными исполнителями являются диверсионно-разведывательные группы", – цитирует собеседника агентство "Интерфакс". При этом в прокуратуре заявили, что правоохранители уже вышли на исполнителей убийства "по горячим следам" и преступники будут наказаны по законам военного времени.

#Гивиподтягивайся ...пишут что Гиви сожгли в кабинете , всё правильно утром на "толчке" ......�� pic.twitter.com/BwQfnlAZmH — ЧЕ ГЕВАРА ***** (@rinatdzhumambet) 8 февраля 2017 г.

Между тем писатель и телеведущий Захар Прилепин прокомментировал гибель Гиви. "Ликуйте, зверье-шакалье", – заявил он.

"В бою не могут. Могут только так", – отметил писатель про теракт. "Соседним государством управляют вурдалаки, начисто лишенные представлений о воинской доблести и чести. За провал своего позорного наступления отомстили. Как умеют. Умеют только так", – заключил он.