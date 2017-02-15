Московские медсестры избили пьяных украинских сиделок за насмешки над Гиви

Драка между медсестрами-россиянками и украинскими сиделками вспыхнула в московском НИИ геронтологии. Причиной стал тост, произнесенный подвыпившими украинками: они поднимали рюмки за смерть Гиви. В битву пришлось вмешаться врачам.

Гражданки Украины, работавшие сиделками в институте, решили выпить за смерть легендарного командира донбасского батальона "Сомали" Михаила Толстых. Такой же участи они желали всем руководителям ДНР. Медсестры-россиянки возмутились подобным поведением сиделок. Украинки вели себя вызывающе, завязалась драка. Разнимать идеологических оппонентов пришлось врачам.

Комментируя происшествие, известный врач Александр Мясников напомнил, что в государственной больнице принимать на работу иностранных граждан нельзя. Однако сиделок, по его словам, поставляют фирмы для платного ухода за больными. В этом контингенте немало гражданок Украины, причем, без права на работу, рассказал в эфире радио "Вести ФМ" ведущий Владимир Соловьев.

По словам Соловьева, эта история, помимо этических вопросов, вскрыла существенную проблему: как медсестры, которые празднуют гибель донбасских ополченцев, попадают на работу в Россию? Судя по комментариям врача, это может быть и теневой бизнес по найму сиделок, причем, с сомнительной репутацией. И нельзя исключить, что они представляют опасность для общества – с учетом напряженных российско-украинских отношений.

Правоохранительные органы заинтересовались фактом драки в НИИ геронтологии. Продолжат ли антироссийски настроенные гражданки Украины работать в этом медучреждении – пока неизвестно.

Напомним, полковник армии ДНР Михаил Толстых был убит 8 февраля в своем кабинете. Террорист использовал огнемет "Шмель". Гиви принимал участие в боях за Славянск, Иловайск и аэропорт Донецка.

