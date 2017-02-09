Гиви похоронят рядом с другом Моторолой

Погибшего лидера народного ополчения самопровозглашенной Донецкой народной республики Михаила Толстых, более известного под позывным Гиви, похоронят на кладбище "Донецкое море". Тело комбата подразделения "Сомали" будет погребено рядом с другим ополченцем Арсеном Павловым по прозвищу Моторола.

На этом кладбище, помимо комбата подразделения "Спарта" Арсена Павлова, также похоронены два бойца отряда "Сомали". Церемония погребения прошла 2 февраля, ополченцы погибли в бою под Авдеевкой, сообщает Life.ru.

Между тем глава администрации города Иловайска Сергей Муковнин рассказал о намерении назвать одну из улиц в честь убитого комбата. Таким образом, администрация "увековечит память героя ДНР". "На школе № 12, в которой он учился, будет установлена мемориальная доска", – добавил он.

Также в Донецкой народной республике в память о Гиви напечатают почтовую марку. В конце февраля 2017 года в ДНР планировали выпустить семь марок с портретами погибших ополченцев-героев непризнанной республики. Теперь к их числу присоединится и Михаил Толстых, сообщают "Вести".

Память погибшего ополченца почтут и в Сербии. Белградские граффитисты "Сербской лиги" нарисуют в столице или Нови-Саде изображение в честь Гиви. Ранее эта группа таким же образом отреагировала на смерть Моторолы и российского летчика Олега Пешкова, погибшего в Турции.

Свой позывной #Гиви получил в честь деда, который был грузином по национальности и тоже освобождал Родину от фашистов. #ГивиВечнаяПамять pic.twitter.com/chDdj3RYGu — Илья Белоус ☭ (@iliabelous) 8 февраля 2017 г.

Глава движения "Сербская лига" Горан Миленкович заявил, что его последователи встретили известие о смерти Михаила Толстых с гневом и скорбью. "Комбат был одним из храбрейших воинов, и граффити, которые мы планируем сделать, это граффити героя. Мы хотим показать обществу Сербии, России и всего мира, который против агрессии ВСУ, направленной на ДНР, как был важен командир Гиви для донецкого народа, как он защищал людей", – рассказал он.

Между тем лидер украинской оппозиционной партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что смерть Гиви не является событием, достойным обсуждения на высоком уровне. "На самом деле, такой человек убил сам себя в тот момент, когда он забрал жизнь первого украинца", – цитирует политика телеканал "112 Украина".

Вставай, братишка, поднимай спецназ,

Фашистских гадов мы еще не раздавили,

Не отомстили за растерзанный Донбасс,

За Павлова Арсена и за Гиви — Aleksandr Nagovitsyn (@ANagovitsyn) 8 февраля 2017 г.

Напомним, церемония прощания с Михаилом Толстых пройдет в здании "Донбасс-оперы". В этом же месте в октябре 2016 года простились с Арсеном Павловым. Похороны Гиви пройдут в пятницу.