Комбат Гиви предчувствовал свою смерть

Командир батальона "Сомали" Михаил Толстых по прозвищу Гиви не исключал, что может быть убит. За несколько дней до смерти лидер ополчения ДНР потерял четырех лучших бойцов и тяжело переживал случившееся.

"Я буду вести свою линию до конца. Знаю, что для меня это может плачевно закончиться, как для Мозгового, например, что меня многие не любят. Но это война", – заявил Гиви в интервью URA.RU.

За несколько дней до гибели комбат чувствовал, что над ним сгустились тучи. С момента обострения военного конфликта в Донбассе он потерял четырех лучших бойцов, передает Life.ru.

Один из них – Антон Сидоров с позывным Консул, который фактически был правой рукой Гиви. Толстых и Сидоров вместе выстояли не в одном бою. По данным приближенных к комбату лиц, Гиви тяжело переживал смерть товарища.

Среди подозреваемых в убийстве Михаила Толстых значится советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк. Обвинения в свой адрес он категорически отрицает.





"А что им (в ДНР. – Прим. ред.) еще говорить? Что они друг друга, извините, мочат в сортире? Это же понятно, что им нужно кого-то обвинять", – цитирует Шкиряка РБК.

Напомним, что о смерти комбата Гиви стало известно утром 8 февраля. Лидер ополченцев погиб в своем кабинете в результате террористического акта.