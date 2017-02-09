Власти ДНР выяснили личности убийц ополченца Гиви

Представители правоохранительных органов самопровозглашенной Донецкой республики (ДНР) сделали заявление о ходе расследования убийства командира батальона "Сомали" Петра Толстых, более известного как Гиви. По их словам, они установили заказчиков ликвидации комбата.

В Донецке заявили, что ликвидацией Гиви занималась украинская диверсионно-разведывательная группа, отметив при этом, что следы исполнителей убийства ведут в Киев, где и находятся заказчики преступления. "Мы знаем, что это за люди, знаем об их перемещениях", – сказали в силовых структурах ДНР.

Ранее политолог Армен Гаспарян заявил, что украинские власти посредством убийства одного из наиболее опытных военачальников Донбасса рассчитывают на дальнейшую эскалацию ситуации в регионе. По его мнению, к таким шагам киевские власти подталкивает тяжелая ситуация на дипломатическом фронте. "Трамп сказал, что будет проверять всю идущую с Украины информацию, а посол Германии буквально на днях заявил, что Украина обязана выполнять минские соглашения. Конечно, в Киеве нервничают", – пояснил Гаспарян.





Попыткой дестабилизировать ситуацию в Донбассе назвали убийство Толстых и в Кремле. "Безусловно, мы надеемся, что имеется определенный запас прочности, и тем, кто стоит за таким убийствами, не удастся все-таки привести к дальнейшей эскалации", – заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Командир подразделения "Сомали" был убит в своем офисе в результате теракта, осуществленного с помощью выстрела из реактивного пехотного огнемета (РПО) "Шмель". Тело погибшего сильно обгорело.

Церемония прощания с Михаилом Толстых пройдет в здании "Донбасс Оперы". Похороны назначены на пятницу, 10 февраля. Тело комбата подразделения "Сомали" будет погребено рядом с другим ополченцем Арсеном Павловым по прозвищу Моторола. На этом кладбище также похоронены два бойца отряда "Сомали".



