Огненное облако убийцы Гиви

В самопровозглашенной ДНР произошла трагедия – в результате террористического акта погиб командир батальона "Сомали" Михаил Толстых (позывной "Гиви") и еще двое его подчиненных. Уже известно, что теракт в Донецке осуществлен посредством выстрела из реактивного пехотного огнемета (РПО) "Шмель". По-видимому, диверсанты, которые, по словам командования ДНР, работали в составе украинская диверсионно-разведывательной группы, стреляли из РПО через окно здания.

Что же представляет собой РПО "Шмель"?

"Шмель" – это реактивный огнемёт одноразового применения, созданный советскими оружейниками в 1984 году в Конструкторском бюро приборостроения в Туле. Предшественником "Шмеля" был советский реактивный пехотный огнемет "Рысь".

В отличии от традиционного представления о огнеметах, представляющих собой ранцы с патрубками, из которых вырывается огненная струя, советский РПО "Шмель" напоминает собой небольшую ракету, которая выстреливается из устройства, внешне похожего на обыкновенный гранатомет.

Дальность полета снаряда "Шмеля" составляет около 600 метров, а наиболее эффективная прицельная стрельба из РПО составляет 200-300 метров.

При этом, мощность его воздействия на цель не уступает танковому снаряду

Снаряд огнемета "Шмель" действует по термобарическому принципу – во время воспламенения топливо-воздушной смеси, которой начинена ракета, образуется огненное облако, которое выжигает все живое: на открытой местности – до 50 квадратных метров, а в замкнутом пространстве – до 80 квадратных метров.

В свою очередь, взрывная волна боеприпаса РПО "Шмель" распространяется по земле, и попадает во все возможные ниши и укрытия, где может спрятаться личный состав противника. Поэтому огнемет "Шмель" предназначен, прежде всего, для ведения боя в населенных пунктах или на пересеченной местности, где снижается эффективность бронетехники и артиллерии, зато повышается эффективность пехоты, вооруженной ручными военными комплексами.

"Шмель" получил известность в мире оружия вследствие его активного использования в Афганистане в 80-х годах, где его называли "Шайтан-труба". В настоящее время этот огнемет находится на вооружении России, Украины, Армении и некоторых стран-бывших членов Варшавского договора.

Известны несколько основных модификаций РПО "Шмель".

Прежде всего, это РПО-А (термобарический боеприпас на основе высокой температуры и избыточного давления), который используется для разрушения укрытий, а также поражения автотранспортной и легкобронированной техники. Вероятнее всего, именно этот боеприпас был использован при совершении теракта против Михаила Толстых.

Кроме того, в целях создания ландшафтных пожаров и пожаров в зданиях, используется зажигательный боеприпас РПО-З. А для создания дымовых завес и "вытравливания" личного состава противника из укрытий у военных имеется дымовой боеприпас РПО-Д. В свою очередь, в модифицированной модели огнемета "Шмель-М", которая находится на вооружении российской армии с 2004 года, был снижен вес "шайтан-трубы" до 8,8 килограмма, а дальность выстрела выросла до 1,7 километра.

Безусловно, РПО "Шмель" – это современное и высокоэффективное оружие, превосходящее все подобные системы, существующие на вооружении других стран. Печально, что это изобретение советских оружейников сегодня применяется украинскими спецслужбами против своего же народа на Донбассе.