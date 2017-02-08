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Политика

Чем известен погибший лидер ополченцев Гиви

Михаил Толстых (Гиви). Фото: vk.com/id231931490
Командир батальона "Сомали" армии самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), полковник Михаил Толстых, более известный как Гиви, погиб 8 февраля в результате теракта. Dni.Ru вспомнили основные вехи жизненного пути погибшего ополченца.
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Толстых родился в 1980 году в городе Иловайске Донецкой области. Позывной Гиви, по его собственным словам, он получил из-за своей довольно нетипичной для жителя Украины внешности. При этом грузинских корней, по утверждению ополченца, у него не было.

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В 1998-2000 годах он проходил службу в вооруженных силах Украины (ВСУ), где получил военную специальность командира танка. После демобилизации будущий герой Донбасса сменил несколько профессий. Он работал промышленным альпинистом, был водителем дизельного погрузчика на канатном заводе. Кроме того, Толстых некоторое время работал охранником в одном из супермаркетов. Вряд ли в те годы будущий герой Донбасса мог представить, какие сюрпризы уготовила для него судьба.

Спокойная и размеренная жизнь Толстых изменилась в начале 2014 года после государственного переворота на Украине. Он с самого начала активно выступил против новой киевской власти, угрожавшей "прийти и навести порядок" в непокорные восточные регионы страны. Решение о вступлении в формирующиеся отряды ополчения Толстых принял практически сразу после начала так называемой антитеррористической операции ВСУ в Донбассе.

Позднее он неоднократно заявлял, что вступить в вооруженные отряды его побудила неприязнь к занявшим властные кабинеты новым лидерам государства, а также глубокая симпатия и уважение к осудившей госпереворот России, где, по словам ополченца, у него много родственников и друзей. "Ненавижу, что родился на Украине, но рад тому, что на Донбассе", – признался Толстых в одном из интервью.


Свой боевой путь Гиви начал в Славянске, куда прибыл в мае 2014 года. Город удерживали отряды Игоря Стрелкова, к которому и поступил в подчинение Толстых. Он начал с малого – был водителем у одного из командиров отряда ополченцев. Однако благодаря своему уму и природной смекалке, а также отваге и умению принимать быстрые и верные решения в экстремальных ситуациях, он начал быстро продвигаться по карьерной лестнице. Толстых с полным правом можно назвать стратегом-самоучкой, потому как учился военному мастерству будущий герой Донбасса прямо на поле боя, перенимая навыки у старших командиров. Славянск стал боевым крещением Гиви, сделав из него одного из самых известных военачальников Донбасса.

Следующей важной вехой в жизни Толстых стала битва за Иловайск. Ожесточенные сражения за имеющий стратегическое значение город развернулись в августе 2014 года. Украинские войска рвались к городу Харцызск, заняв который они смогли бы полностью окружить Донецк, отрезав его от остальных сил ополченцев. На пути ВСУ встал в том числе отряд Гиви.


Украинские войска зашли в город, однако вскоре подверглись мощным атакам ополченцев. Толстых командовал одним из самых сложных флангов атаки и прекрасно справился со своей ответственной задачей. В результате тяжелейших уличных боев отряды ВСУ оказались под угрозой окружения и были вынуждены оставить город во избежание полного уничтожения. События под Иловайском в итоге стали самым страшным поражением украинской армии за всю войну. В то же время ополченцы смогли предотвратить окружение Донецка.


Еще большую известность Гиви получил после боев за Донецкой аэропорт зимой 2014-2015 годов. В то время стратегически важный объект находился в руках украинских войск, который вели оттуда беспощадный обстрел города. Перед армией ДНР была поставлена задача выбить противника из аэропорта и обезопасить город от непрекращающегося террора. Решить эту задачу предстояло сильнейшим и наиболее опытным подразделениям непризнанной республики. Главными среди них был батальон "Сомали" под командованием Гиви и подразделение "Спарта" Арсена Павлова (Моторолы).


Именно в тех страшных боях за мужество и стальные нервы Толстых был удостоен прозвища Железный Гиви. В итоге его подразделение в тяжелейших сражениях смогло вытеснить хваленых украинских "киборгов" из аэропорта.

После этого была кампания под Дебальцево. Как и в предыдущих случаях, Гиви всегда был в центре событий. Благодаря действиям его подразделения ополченцам удалось окружить украинские войска и заставить их оставить Дебальцево. За эту операцию Толстых был удостоен ордена "Герой ДНР", который он добавил к двум недавно полученным Георгиевским крестам.

Стоит отметить, что Гиви был одним из самых злейших врагов для киевских властей. Доказательством этому служат многочисленные покушения на жизнь прославленного командира. Не имея возможности убить Толстых в бою, украинские диверсионно-разведывательные группы неоднократно пытались покончить с Гиви исподтишка, однако герой ДНР всегда чудом избегал смерти.

Кроме того, украинские СМИ неоднократно распространяли фальшивые новости о его аресте или даже бегстве из народной республики. "Это родная моя земля. Я здесь вырос, я здесь живу и буду жить. И умру на своей земле, за свою землю. И убегать отсюда я не собираюсь никуда", – отвечал Гиви на все подобные сообщения.


Автор: Иван Поляков8 февраля 2017, 14:10

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