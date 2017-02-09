Комбат Гиви готовил семью к своей смерти

Сестра погибшего комбата подразделения "Сомали" Михаила Толстых, более известного как Гиви, рассказала о деятельности своего брата. По словам Марины Черноволовой, лидер ополчения самопровозглашенной Донецкой народной республики уже давно готовил мать к своей смерти.

Проживающая в Иловайске Марина Черноволова не сразу поверила в смерть брата, сообщает Life.ru. В украинских СМИ неоднократно появлялась информация о гибели комбата, однако Гиви всегда самостоятельно развенчивал эти слухи. Однако на этот раз девушка получила официальное уведомление от властей ДНР о смерти Михаила Толстых.

Сестра Гиви заявила, что дня его гибели в семье боялись все, кроме него самого. Более того, он долгое время готовил свою мать к тому, что он может быть убит в любой момент.

"Миша всегда говорил маме: "Мамочка, будь готова ко всему, это война!" Но ни одна мать, кончено, не сможет настроить себя на смерть сына. Тем более такую смерть... Они подорвали его сонного, и никакого героизма в этом нет", – заявила Марина Черноволова.

Отметим, что муж сестры Гиви также служил в батальоне "Сомали". Он присоединился к этому батальону, чтобы стоять в одном ряду с Михаилом Толстых.

По словам девушки, Гиви был лишь на три года старше ее, однако он всегда был для нее авторитетом. Своего брата она впервые увидела по телевизору в репортаже одного из российских телеканалов во время пребывания в Ростове-на-Дону. "Если бы нам раньше сказали, что маминого сына и моего брата будет ненавидеть сам президент Украины, для нас это был бы шок", – рассказала Марина. При этом она отметила, что слава народного героя никак не повлияла на характер Михаила Толстых.

Власти ДНР пообещали семье ополченца, что отряд "Сомали" не будет расформирован и продолжит свою деятельность. "После смерти Миши мы не сдадим Донбасс... Батальон останется, и мы будем продолжать свое дело. И ни одного сантиметра нашей земли мы не отдадим", – заключила сестра погибшего.

Напомним, комбат подразделения "Сомали" был убит в своем офисе в результате теракта, осуществленного с помощью выстрела из реактивного пехотного огнемета (РПО) "Шмель". Церемония прощания с ним пройдет в здании "Донбасс-оперы". Похороны Гиви пройдут в пятницу, 10 февраля.