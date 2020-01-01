ЦСКА вырвал победу у "Амкара" в матче чемпионата России по футболу
Разыскиваемый за нападение на администрацию Химок задержан в Бельгии
Прокладке трассы Москва - Петербург в обход леса помешали прежние власти Москвы
Дорогу из Москвы в Санкт-Петербург будут прокладывать через Химкинский лес
Президент обсудил с экспертами строительство трассы через Химкинский лес
Материалы по обсуждению Химкинского леса попадут в администрацию президента
"Единая Россия" собрала специалистов, чтобы решить проблему Химкинского леса
При строительстве трассы "Москва - Петербург" будет учтено мнение всех сторон
Президент поручил приостановить строительство дороги через Химкинский лес
"Единая Россия" просит президента приостановить стройку трассы в Химках