Убийство Захарченко

В кафе "Сепар" на бульваре Пушкина в центре Донецка произошел взрыв, в результате которого глава Донецкой народной республики Александр Захарченко получил смертельное ранение. Произошедшее признали терактом. Сообщается, что его осуществили украинские диверсанты. Последние новости об убийстве главы ДНР Александра Захарченко читайте в специальном сюжете Dni.Ru.