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Среда 19 августа

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Убийство Захарченко

В кафе "Сепар" на бульваре Пушкина в центре Донецка произошел взрыв, в результате которого глава Донецкой народной республики Александр Захарченко получил смертельное ранение. Произошедшее признали терактом. Сообщается, что его осуществили украинские диверсанты. Последние новости об убийстве главы ДНР Александра Захарченко читайте в специальном сюжете Dni.Ru.

Киев поставили на колени в ООН из-за убийства Захарченко

Киев поставили на колени в ООН из-за убийства Захарченко
У России есть веские основания предполагать, что к убийству главы Донецкой народной республики Александра Захарченко причастна Украина, заявил постоянный представитель России в ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности. Он также отметил, что в невыполнении минских договоренностей виноваты Евросоюз и США. Как успели заметить многие аналитики, чем дальше заходит деградация украинских властей, чем хуже становится экономическая и внутри– и внешнеполитическая ситуация в стране, тем больше любое официальное мероприятие с участием Украины похоже на публичную порку Киева.

Жуткие кадры: убийство Захарченко попало на видео

Жуткие кадры: убийство Захарченко попало на видео
В Сеть попали страшные кадры в донецком кафе "Сепар". На них запечатлены последние минуты жизни и убийство Захарченко. Трагические события злополучного дня 31 августа попали на видео камер наблюдения.

Украинский диверсант рассказал о бомбе в центре Донецка

Украинский диверсант рассказал о бомбе в центре Донецка
О бомбе, которую использовали преступники, поведал задержанный по подозрению в покушении на главу ДНР Александра Захарченко мужчина. Он представился Александром Погореловым и сообщил, что в 2014 году в Киеве его завербовал сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ). Задержанный поделился деталями операции.

Вдова готовится мстить за смерть Захарченко

Вдова готовится мстить за смерть Захарченко
Вдова главы ДНР Александра Захарченко, убитого 31 августа в кафе Донецка, побывала на передовой. Женщина пообщалась с бойцами.  Наталья Захарченко заявила ополченцам, что хочет отомстить за убийство мужа.

Убийство Захарченко назвали инсценировкой

Убийство Захарченко назвали инсценировкой
На Украине ищут пикантные детали в трагическом теракте, унесшем жизнь главы ДНР. Журналисты и пользователи соцсетей договорились до того, что убийство Александра Захарченко было инсценировкой. Журналисты издания "Обозреватель" задают вопрос: "Захарченко жив?" – и приводят данные специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

В окружении Захарченко ищут предателя

В окружении Захарченко ищут предателя
Пока ведется расследование убийства главы Донецкой народной республики Александра Захарченко, в Сети активно обсуждают, кто мог устроить столь дерзкое и циничное покушение.

Поклонская растоптала убийц Захарченко

Поклонская растоптала убийц Захарченко
Депутат Госдумы обвинила преступников, расправившихся с главой ДНР, в трусости. Наталья Поклонская назвала их "позорными шакалами". Экс-прокурор Крыма посетила Донецк, чтобы проститься с Александром Захарченко.

Везде паника: украинцы начали захват Донецка после смерти Захарченко

Везде паника: украинцы начали захват Донецка после смерти Захарченко
Последний день августа для Донбасса омрачился убийством главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко. Сразу после его гибели из ДНР начали поступать сообщения о перегруппировке украинских войск и их приготовлении к массированной атаке на позиции ополченцев. Если поступающие с линии разграничения сообщения верны, то убийство Захарченко – это начало нового горячего конфликта в регионе. Главная цель украинских войск прежняя – Донецк.    Сообщения о гибели Захарченко в результате взрыва стали приходить вечером, 31 августа.

Захарченко убили с восьмой попытки

Захарченко убили с восьмой попытки
Глава Донецкой народной республики Александр Захарченко был одним из тех бывших шахтеров и трактористов, о которых говорил президент Владимир Путин, комментируя три года назад происходящее на юго-востоке Украины. Сегодня горный электромеханик по специальности и руководитель непризнанной республики по призванию, имевший непререкаемый авторитет в ДНР, трагически погиб в самом центре своего родного города. Захарченко родился в 1976 году в Донецке, он с отличием окончил местный техникум промышленной автоматики и начинал свою трудовую деятельность на обычной шахте, каких в Донбассе десятки.

В России возбудили дело по факту гибели Захарченко

В России возбудили дело по факту гибели Захарченко
После убийства главы Донецкой народной республики Александра Захарченко Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье "Акт международного терроризма", передает портал inkazan.

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