Убийство Захарченко

У России есть веские основания предполагать, что к убийству главы Донецкой народной республики Александра Захарченко причастна Украина, заявил постоянный представитель России в ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности. Он также отметил, что в невыполнении минских договоренностей виноваты Евросоюз и США. Как успели заметить многие аналитики, чем дальше заходит деградация украинских властей, чем хуже становится экономическая и внутри– и внешнеполитическая ситуация в стране, тем больше любое официальное мероприятие с участием Украины похоже на публичную порку Киева.