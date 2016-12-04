Убийство Захарченко

Захарченко убили с восьмой попытки

Глава Донецкой народной республики Александр Захарченко был одним из тех бывших шахтеров и трактористов, о которых говорил президент Владимир Путин, комментируя три года назад происходящее на юго-востоке Украины. Сегодня горный электромеханик по специальности и руководитель непризнанной республики по призванию, имевший непререкаемый авторитет в ДНР, трагически погиб в самом центре своего родного города. Захарченко родился в 1976 году в Донецке, он с отличием окончил местный техникум промышленной автоматики и начинал свою трудовую деятельность на обычной шахте, каких в Донбассе десятки.