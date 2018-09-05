Убийство Захарченко назвали инсценировкой

На Украине ищут пикантные детали в трагическом теракте, унесшем жизнь главы ДНР. Журналисты и пользователи соцсетей договорились до того, что убийство Александра Захарченко было инсценировкой.

Журналисты издания "Обозреватель" задают вопрос: "Захарченко жив?" – и приводят данные специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Дескать, европейские наблюдатели заявили, что не видели тело Захарченко и его охранника, которые погибли в результате взрыва в Донецке 31 августа.

В отчете миссии указано, что взрыв произошел менее чем в 200 метрах от офиса ОБСЕ. Когда наблюдатели прибыли на место происшествия, то увидели, что район вокруг ресторана оцеплен, но почему-то никто не показал им тела погибших.

Стоит отметить, что представители силовых ведомств ДНР не должны были этого делать, хотя бы в интересах следствия. Посторонние люди в таких ситуациях никогда не допускаются до места происшествия, и информация об обстоятельствах и расследовании строго дозируется.

Другие так называемые сыщики обратили внимание на то, что помощник российского президента Владислав Сурков после теракта обратился к Александру Захарченко как к живому. Но тут тоже нет ничего удивительного: достаточно было прочитать текст последнего обращения Суркова к погибшему главе ДНР.

Помощник Путина пишет, что Захарченко всегда куда-то спешил – на встречи с шахтерами, к фермерам, на передовую… "Вот и с уходом ты спешишь. Торопишься, хотя уходить еще рано. Слишком рано. Но если уж по-другому никак, скажу, как всегда: пока, брат, береги себя. Береги себя там, если здесь невозможно", – сказано в обращении.

Александр Захарченко погиб в результате теракта 31 августа. Его похоронили 2 сентября в закрытом гробу. На церемонию прощания с первым главой ДНР пришло более ста тысяч человек.