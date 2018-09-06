Вдова готовится мстить за смерть Захарченко

Вдова главы ДНР Александра Захарченко, убитого 31 августа в кафе Донецка, побывала на передовой. Женщина пообщалась с бойцами.

Наталья Захарченко заявила ополченцам, что хочет отомстить за убийство мужа. Кадры встречи появились в Сети.

По мнению женщины, враги надеялись на начало хаоса после убийства лидера ополчения, но все объединились. Она напомнила, что в 2014 году Александр всех их объединил в борьбе за независимость.

"Все хотят отомстить, и я хочу отомстить. Мы это сделаем, только по приказу… Нам есть к чему стремиться, за что бороться", – заявила вдова главы ДНР. Женщина заявила бойцам, что те могут в любое время обращаться к ней за помощью, а она им будет помогать, "как Батя".

Напомним, глава ДНР Александр Захарченко погиб в результате теракта в ресторане "Сепар". Его похоронили 2 сентября в закрытом гробу. На церемонию прощания с первым главой ДНР пришло более ста тысяч человек. Исполняющим обязанности руководителя республики стал Дмитрий Трапезников, который ранее занимал пост вице-премьера ДНР.

Как писали Dni.Ru, в 2014 году, когда на юго-востоке Украины началась антитеррористическая операция, объявленная киевским режимом, Захарченко возглавил группу из семи вооруженных человек, занявших здание городской администрации Донецка. Их целью была организация Киевом референдума о независимости.