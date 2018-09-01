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Общество

Везде паника: украинцы начали захват Донецка после смерти Захарченко

Фото: GLOBAL LOOK press/Romain Carre
Последний день августа для Донбасса омрачился убийством главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко. Сразу после его гибели из ДНР начали поступать сообщения о перегруппировке украинских войск и их приготовлении к массированной атаке на позиции ополченцев. Если поступающие с линии разграничения сообщения верны, то убийство Захарченко – это начало нового горячего конфликта в регионе. Главная цель украинских войск прежняя – Донецк.   
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Сообщения о гибели Захарченко в результате взрыва стали приходить вечером, 31 августа. Спустя некоторое время тревожные вести стали приходить из штаба вооруженных сил самопровозглашенной ДНР. Представитель оперативного командования республики Эдуард Басурин со ссылкой на данные разведки заявил, что украинские военные были подняты по тревоге.  

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Более того, ополченцы зафиксировали признаки перегруппировки войск противника. "После того, как произошел этот теракт, нами зафиксировано перемещение войск вдоль линии соприкосновения, украинские военные подняты по боевой подготовке", – рассказал представитель оперативного командования Донецкой республики в эфире телеканала "Россия 24".  

Басурин подтвердил возникшие опасения насчет намерения украинских сил воспользоваться непростой ситуацией в ДНР и атаковать ее позиции. По его словам, убийство главы республики планировалось спецслужбами Украины и США. "Цель – дестабилизация обстановки у линии соприкосновения, вплоть до перехода в наступление на одном из участков фронта, так и в общем ситуации в республике", - подчеркнул он. 

 

 

В связи с этим подразделения армии ДНР переведены в высшую степен готовности. Бойцы готовы противостоять возможным атакам противника, заверил представитель оперативного командования. 

Вооруженные силы так и не смогли взять Донецк в ходе ожесточенной летней кампании 2014 года. Сейчас, учитывая внутреннюю ситуацию в ДНР, в Киеве могли решиться рискнуть, тем более что о захвате Донецка, а заодно и Луганска президент Незалежной Петр Порошенко говорил буквально неделю назад. 

 

 

Выступая на Международном волонтерском и ветеранском форуме, украинский лидер сыпал пафосными славословиями в адрес украинских военных. а затем сказал следующее: "Очень жаль, что мы с вами встречаемся пока не в Донецке или Луганске. Но я твердо убежден – всему свое время". Вполне возможно, что в Киеве решили: то самое время пришло.  

Сейчас в Донецкой республике действует чрезвычайное положение, во всех школах отменен первый звонок. В соцсетях между тем сообщают о непростой обстановке в столице ДНР. "Какой ужас в Донецке. Из-за убийства Захарченко по городу ползут слухи, что война возобновится, что украинцы атакуют. Звонил знакомой, говорит, очень нервозная обстановка, везде паника, люди напуганы – пишет пользователь Twitter Константин Симонов.  

Напомним, глава Донецкой республики Александр Захарченко получил смертельное ранение в голову в результате взрыва в ресторане "Сепар". В силовых органах республики сообщили, что исполнители задержаны.  

Главе республики было 42 года, у него остались жена и четверо детей. ДНР Захарченко возглавлял с 2014 года. Исполняющим обязанности главы самопровозглашенного государства стал первый зампред совета министров ДНР Дмитрий Трапезников.  

Автор: Иван Поляков1 сентября 2018, 10:00
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