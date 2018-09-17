Украинский диверсант рассказал о бомбе в центре Донецка
Задержанный поделился деталями операции. Оказывается, украинские спецслужбы перед покушением на Захарченко испытывали новейшее взрывное устройство.
Погорелова задержали из-за установки бомбы в другом ресторане — "Пушкин". Но он знал о другой диверсионной группе, которая осуществила теракт 31 августа в кафе "Сепар".
"Они тестировали это взрывное устройство в Киеве. Через толстые бетонные системы отлично работал сигнал передающей части в районе Бессарабского рынка", — цитирует 40-летнего диверсанта РЕН ТВ.
По его словам, украинские спецслужбы были уверены в надежности подготовленной бомбы. Подозреваемый добавил, что новое оружие действует через перекрытия.
Ранее подобное оборудование Киев еще не использовал. Погорелов отметил, что поставки наладили США. По его словам, это дорогостоящее оборудование – его цена превышает десять тысяч долларов.
Задержанный причастен к совершению ряда других терактов. По этим эпизодам он продолжает давать признательные показания.
Напомним, глава ДНР Александр Захарченко был убит 31 августа во время теракта в кафе "Сепар" в центре Донецка. Вместе с ним погиб его охранник, еще 11 человек получили ранения.
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