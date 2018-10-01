Жуткие кадры: убийство Захарченко попало на видео

В Сеть попали страшные кадры в донецком кафе "Сепар". На них запечатлены последние минуты жизни и убийство Захарченко.

Трагические события злополучного дня 31 августа попали на видео камер наблюдения. В ролике видно, как кортеж Захарченко подъезжает к кафе "Сепар", после чего периметр осматривает охрана, передает RT.

Кадры появились на странице телеканала "Россия-1" на YouTube. Известно, что одна из камер снимала перед входом в ресторан, где произошло убийство Захарченко, а другая была установлена внутри. В объектив попал и сам глава республики.

Лидер ДНР вышел из одного из автомобилей в сопровождении охраны и направился ко входу, сообщает EG.ru. Первым в кафе зашел его телохранитель, чтобы проверить помещение.

Кроме того, в объектив камеры попала блондинка, одетая в футболку, военные штаны и армейские ботинки. Девушка зашла в помещение за охранником, следовавшим позади Захарченко. Видно, что она при этом разговаривала по мобильному.

Вскоре раздался взрыв, пишет РИА ФАН. По злой иронии судьбы именно в "Сепаре" произошло убийство Захарченко. Там глава ДНР любил отдыхать и часто просил забронировать стол. Специально для него имелась табличка: "Стол заминирован", передает сайт "Комсомольская правда".

Напомним, при взрыве глава ДНР получил черепно-мозговую травму, несовместимую с жизнью, а двух сопровождавших его человек доставили в больницу. Местные власти возложили ответственность за убийство Захарченко на украинскую диверсионную группу.