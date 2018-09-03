Поклонская растоптала убийц Захарченко

Депутат Госдумы обвинила преступников, расправившихся с главой ДНР, в трусости. Наталья Поклонская назвала их "позорными шакалами".

Экс-прокурор Крыма посетила Донецк, чтобы проститься с Александром Захарченко. Она отметила, что тот навсегда останется в памяти людей как сильный, храбрый и мужественный герой.

Депутат выразила уверенность, что преступники ответят перед Богом. Поклонская пообещала: будет сделано все, чтобы они предстали и перед человеческим судом. "То подлое убийство – циничное, трусливое – могли совершить только позорные шакалы", – подчеркнула политик.

В свою очередь глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что потерял друга, а Донбасс – защитника. "Нас этим не испугаешь, мы будем продолжать свое дело. Родителям низкий поклон. Спасибо им за то, что вырастили такого сына", – высказался он.

Напомним, что глава Донецкой народной республики был похоронен с воинскими почестями на кладбище "Донецкое море". Там же последний приют нашли комбаты Гиви и Моторола.

Как писали Dni.Ru, Александр Захарченко получил смертельное ранение в голову при взрыве в ресторане "Сепар". В силовых органах республики сообщили, что исполнители преступления задержаны. Главе республики было 42 года, у него остались жена и четверо детей.