Новые назначения

Бывший глава Алексинского химкомбината собирается перейти на работу в Министерство обороны
Нынешнему председателю ЦИКа Владимиру Чурову не нашлось места в новом составе комиссии
Помощник премьер-министра нарушил одну из статей Федерального закона, регулирующего деятельность чиновников
Победителя удалось определить только после второго тура голосования, проходившего в швейцарском Цюрихе
Врио главы Тульской области Алексей Дюмин рассказал о том, чем займется на новом посту
В МИД допустили, что внешнеполитическое ведомство возглавит представительница прекрасного пола
Структура, которую возглавлял священник, была реорганизована: ее руководителем стал бывший начальник информационного отдела
Благодаря усилиям Наташи Харт снизился уровень преступности в одном из самых опасных районов Лондона
Глава Чечни как почетный президент клуба встретил Международный день КВН вместе со сборной командой региона
Прокурор Крыма опровергла слухи о том, что она собирается уходить в Государственную думу