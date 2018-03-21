Выборы-2018 Послание президента Новости Украины Страсти вокруг Трампа Госдума VII созыва

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Политика

Госдума поздравила Владимира Путина с победой на выборах

Вячеслав Володин. Фото: duma.gov.ru
Депутаты нижней палаты парламента аплодисментами поздравили Владимира Путина с победой на выборах президента страны. С соответствующим предложением выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, ЦИК еще не оглашал окончательные итоги голосования, но убедительная победа действующего российского лидера очевидна.

Продолжение: Новый виток заигрываний Трампа с Путиным взбесил американскую элиту
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В начале пленарного заседания Госдумы, которое стало первым после прошедших 18 марта выборов президента, председатель нижней палаты Вячеслав Володин предложил коллегам поздравить Владимира Путина с убедительной победой. Думский спикер напомнил, что Центризбирком в ближайшее время должен обнародовать окончательные итоги голосования россиян.

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Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

"Уже обработаны данные, поступившие практически со всех избирательных участков. С абсолютной поддержкой на выборах победил наш президент Владимир Владимирович Путин", – отметил Володин. "Давайте его поздравим с этой победой", - обратился он к коллегам.

Предложение председателя нижней палаты депутаты встретили аплодисментами. "Это исторический результат, потому что впервые в политической истории России кандидат на выборах президента набирает поддержку большинства граждан нашей страны. И это очень важно, потому что вы знаете, какие задачи и вызовы стоят перед Россией", – отметил Володин.

Вячеслав Володин. Фото: duma.gov.ru

"Все это позволит президенту более эффективно работать и решать эти задачи, – уверен спикер нижней палаты парламента. – Поэтому, конечно, для страны с президентской формой правления важно, чтобы во главе государства был человек, поддержанный большинством населения".

По закону ЦИК должен огласить окончательные результаты выборов не позднее чем через десять дней после дня голосования. Выборы главы государства прошли в минувшее воскресенье, 18 марта.

Согласно последним данным, Владимир Путин побеждает с результатом 76,69% при явке 67,49%. По словам Вячеслава Володина, такой результат российского лидера является показателем абсолютной поддержки курса президента.

Владимир Путин. Фото: duma.gov.ru

Те, кто отдал голоса за действующего главу государства, верят, что именно с ним страна будет развиваться, сказал Володин накануне в эфире телеканала "Россия 24". Как отметил думский спикер, Путин предложил программу реального улучшения жизни россиян. А то, что в последнее время Россия оказалась под серьезным давлением Запада, лишь сплотило граждан вокруг фигуры действующего главы государства.

Автор: Дмитрий Куклин21 марта 2018, 10:47

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