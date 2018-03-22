Трамп объяснил скандальное поздравление Путина

Президент США Дональд Трамп объяснил, почему во время телефонного разговора 20 марта поздравил российского лидера Владимира Путина с победой на выборах. Он подчеркнул: если Москва и Вашингтон поладят, это будет хорошо.

Звонок Дональда Трампа Владимиру Путину 20 марта застал врасплох советников американского лидера. По данным издания The Washington Post, должностные лица в Белом доме выступали против общения двух президентов. Более того, глава США удивил свое окружение словами о двусторонней встрече с российским коллегой. Подготовка переговоров в таком формате не велась. Более того, советники выступали против встречи Трампа и Путина в ближайшее время.

Лидер США попал под шквал критики и со стороны американских журналистов. На своей странице в Twitter он объяснил свой поступок. "Я позвонил президенту России Путину, чтобы поздравить его с победой на выборах (в прошлом Обама также звонил ему). Агентства фейковых новостей вышли из себя, потому что хотели, чтобы я устроил ему разнос. Они не правы! Ладить с Россией (и другими) – это хорошо, а не плохо", – подчеркнул Трамп.

Он уточнил, какие выгоды миру принесет сотрудничество и партнерские отношения с Россией. "Они могут помочь решить проблемы с Северной Кореей, Сирией, Украиной, "ИГ" (организация запрещена в России. – Прим. ред.), Ираном и даже с начинающейся гонкой вооружений", – заметил американский лидер.

I called President Putin of Russia to congratulate him on his election victory (in past, Obama called him also). The Fake News Media is crazed because they wanted me to excoriate him. They are wrong! Getting along with Russia (and others) is a good thing, not a bad thing....... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21 марта 2018 г.

По его словам, предыдущие главы Белого дома также пытались улучшить отношения с Россией: "Ладить пытался Буш, но у него не было "умников". Обама и Клинтон пытались, но то ли им не хватило энергии, то ли не сошлись характерами (вспомните "перезагрузку"). Мир с позиции силы!"

.....They can help solve problems with North Korea, Syria, Ukraine, ISIS, Iran and even the coming Arms Race. Bush tried to get along, but didn’t have the “smarts.” Obama and Clinton tried, but didn’t have the energy or chemistry (remember RESET). PEACE THROUGH STRENGTH! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21 марта 2018 г.

Напомним, что президент США Дональд Трамп с запозданием на сутки позвонил Владимиру Путину и поздравил его с избранием на пост главы государства. Как сообщили в Кремле, лидеры России и США обсудили сотрудничество между странами и высказались за развитие взаимодействия, в частности в вопросах стратегической безопасности и борьбы с терроризмом. Белый дом удовлетворительно оценил результаты этих переговоров.

Выборы президента России прошли 18 марта. Убедительную победу одержал Владимир Путин: он набрал более 76% голосов при явке избирателей около 65%. В абсолютных цифрах за Путина проголосовали почти 56 миллионов россиян.