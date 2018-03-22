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Политика

Трамп объяснил скандальное поздравление Путина

Дональд Трамп. Фото: GLOBAL LOOK press/Kevin Dietsch
Президент США Дональд Трамп объяснил, почему во время телефонного разговора 20 марта поздравил российского лидера Владимира Путина с победой на выборах. Он подчеркнул: если Москва и Вашингтон поладят, это будет хорошо.
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Звонок Дональда Трампа Владимиру Путину 20 марта застал врасплох советников американского лидера. По данным издания The Washington Post, должностные лица в Белом доме выступали против общения двух президентов. Более того, глава США удивил свое окружение словами о двусторонней встрече с российским коллегой. Подготовка переговоров в таком формате не велась. Более того, советники выступали против встречи Трампа и Путина в ближайшее время.

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Дональд Джон Трамп

Дональд Джон Трамп президент США

Лидер США попал под шквал критики и со стороны американских журналистов. На своей странице в Twitter он объяснил свой поступок. "Я позвонил президенту России Путину, чтобы поздравить его с победой на выборах (в прошлом Обама также звонил ему). Агентства фейковых новостей вышли из себя, потому что хотели, чтобы я устроил ему разнос. Они не правы! Ладить с Россией (и другими) – это хорошо, а не плохо", – подчеркнул Трамп.

Он уточнил, какие выгоды миру принесет сотрудничество и партнерские отношения с Россией. "Они могут помочь решить проблемы с Северной Кореей, Сирией, Украиной, "ИГ" (организация запрещена в России. – Прим. ред.), Ираном и даже с начинающейся гонкой вооружений", – заметил американский лидер.

По его словам, предыдущие главы Белого дома также пытались улучшить отношения с Россией: "Ладить пытался Буш, но у него не было "умников". Обама и Клинтон пытались, но то ли им не хватило энергии, то ли не сошлись характерами (вспомните "перезагрузку"). Мир с позиции силы!" 

Напомним, что президент США Дональд Трамп с запозданием на сутки позвонил Владимиру Путину и поздравил его с избранием на пост главы государства. Как сообщили в Кремле, лидеры России и США обсудили сотрудничество между странами и высказались за развитие взаимодействия, в частности в вопросах стратегической безопасности и борьбы с терроризмом. Белый дом удовлетворительно оценил результаты этих переговоров.

Выборы президента России прошли 18 марта. Убедительную победу одержал Владимир Путин: он набрал более 76% голосов при явке избирателей около 65%. В абсолютных цифрах за Путина проголосовали почти 56 миллионов россиян.

Автор: Геннадий Куприянов22 марта 2018, 08:08
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