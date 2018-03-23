Неожиданно: как Путин отреагировал на итоги выборов президента

Российский лидер Владимир Путин не ожидал получить на выборах президента страны в 2018 году рекордно большое число голосов. Такой высокий уровень поддержки, отметил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, указывает и на степень ответственности.

Президент России Владимир Путин прокомментировал рекордно большое число избирателей, проголосовавших за него на минувших выборах. "Он сказал на самом деле, что это было достаточно неожиданным для него", – цитирует РИА Новости официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

"Сейчас же, конечно, как президент страны, когда у тебя такой уровень поддержки, ты чувствуешь уровень ответственности, поскольку любой лидер несет ношу ответственности этой поддержки", – добавил пресс-секретарь российского лидера. Он назвал полученный результат историческим.

Песков рассказал о задачах, которые ставит президент при взаимодействии на внешнеполитической арене. "На мой взгляд, в понимании Путина основная цель внешней политики и международных отношений заключается в обеспечении комфортных условий для решения внутренних задач", – цитирует его RT.

"И у него есть конкретный план развития. Он понимает, какие задачи являются первостепенными, какие – второстепенными и так далее. А потому президенту нужна поддержка со стороны дипломатии – для обеспечения комфортных условий их решения", – добавил Песков.

По его словам, несмотря на напряженную ситуацию в мире, иностранные политики понимают важность выстраивания полноправного и уважительного диалога с российской стороной. "Многие европейские страны понимают, что Россия – неотъемлемая часть Европы; что невозможно говорить о процветающей и развивающейся Европе без участия России во всех европейских процессах; что мнение России нужно принимать во внимание", – заметил пресс-секретарь Путина.

Напомним, что выборы президента России состоялись 18 марта. Как писали Dni.Ru, нынешний глава государства Владимир Путин набрал 76,6% голосов. В абсолютных цифрах за него проголосовали почти 56 миллионов россиян.