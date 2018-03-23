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Политика

"Единая Россия" заявила о поддержке курса Путина

Владимир Путин. Фото: GLOBAL LOOK press/kremlin.ru
"Единая Россия" берет на себя ответственность за воплощение в жизнь программы развития страны, заявил секретарь генсовета партии Андрей  Турчак. Свои мысли по поводу прошедших в стране выборов и оглушительных итогов голосования политик изложил в "Независимой газете".
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Большая статья Андрея Турчака называется "От партии власти – к партии путинского большинства". В ней анализирует обстановку, в которой  проходила предвыборная кампанию, высокую явку, роль "Единой России" и делится планами партии на будущее.

"Нас пугали, давили санкциями и враньем, шантажировали и оскорбляли, но результат сильно и неприятно удивил "наших западных партнеров", в то же время оказался ожидаемым и востребованным для нас, граждан России", – отметил Турчак.

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По его мнению, сегодня все россияне понимают, что стране необходим прорыв и, прежде всего в качестве и условиях жизни, в лидерстве России в ключевых сферах XXI века.

"Путин уверен в реалистичности такого прорыва. А мы, в свою очередь, уверены в нашем лидере и правильности его плана развития страны. Заложенный фундамент настолько прочен, что никакие цены на нефть или санкции не могут его поколебать. И прошедшая кампания это показала", - констатирует сенатор Андрей Турчак.

Говоря словами Александра Горчакова, Россия не стала сердиться, Россия сосредоточилась. Мы все сосредоточились. Сплотились. Стали единой нацией.

Турчак заявил о важности того, чтобы идеологией прорыва прониклось общество, система государственной и муниципальной власти, структуры гражданского общества и все институты политической системы страны.

Андрей Турчак. Фото: kremlin.ru

"Начинать будем с себя. Сегодня "Единая Россия" – это единственный действенный политический интерфейс путинского большинства. Поэтому мы просто обязаны брать на себя ответственность за то, чтобы сказанное президентом в послании Федеральному собранию, а по сути, в программе развития страны, начало воплощаться в жизнь", – пишет Турчак.

Только "Единая Россия" способна проводить решения на всех этажах представительной власти во всех регионах страны. Это не привилегия, но ответственность, и мы к этому готовы.

Секретарь генсовета "Единой России" упомянул и об изменениях, которые ждут самую многочисленную партию в стране. "Нам необходимо сформулировать "Идеологию прорыва" как понятный политический документ. Мы должны стать прозрачными и понятными как для своих собственных членов и сторонников, так и для всего "путинского большинства", ну и, конечно, для общества в целом", – отметил Турчак.

Нам предстоит стать партией наших городов и поселков, партией не начальников, а партией российских регионов, партией, решающей проблемы людей, а не партией круглых столов.

Политик написал о важности проведения открытых дискуссий о развитии партии и образе будущего во всех регионах и на всех партийных площадках. Лучшие идеи из региональных дискуссий "Единая Россия" возьмет на вооружение – вплоть до корректировок партийных документов.

Андрей Турчак (в центре) Фото:instagram.com/er_turchak

Отметил Андрей Турчак и важность привлечения в партию молодых лидеров, как он выразился – нового поколения амбициозных строителей России.

"Единая Россия" должна стать "фабрикой" новых политических стартапов и карьер, кратчайшим путем самореализации в общественной, политической сфере и в законотворческой деятельности для молодых людей.

В завершении статьи Турчак назвал задачей предстоящей модернизации "Единой России" достойное представление политических интересов большинства граждан России, которые на выборах 18 марта поддержали курс президента Владимира Путина.

Фото: vk.com/er_ru

Центризбирком опубликовал сегодня, 23 марта окончательные итоги президентских выборов. Цифры мало изменились по сравнению с теми, которые озвучивались в ночь после голосования: победу одержал действующий глава государства Владимир Путин, он набрал 76,69% голосов. На втором месте – кандидат от КПРФ Павел Грудинин, он получил 11,77% голосов, третий в гонке – бессменный лидер ЛДПР Владимир Жириновский  с 5,65% голосов. Телеведущая Ксения Собчак стала четвертой, у нее 1,68% голосов избирателей. Остальные кандидаты набрали от 0,65%  до 1,05%. Явка на выборах составила 67,54% или 73 миллиона 629 тысяч 581 человек.

Автор: Александр Комаров23 марта 2018, 20:50

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