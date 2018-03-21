Новый виток заигрываний Трампа с Путиным взбесил американскую элиту

Джон Маккейн вне себя: Дональд Трамп посмел поздравить с победой Владимира Путина. Американская элита возмущена поступком президента США, ведь он поступил не так, как от него ожидали.

Известный своей русофобской риторикой американский сенатор Джон Маккейн вдруг стал переживать за россиян. Он считает, что граждан России оскорбил Дональд Трамп, поздравив Владимира Путина с победой на президентских выборах. Маккейн уверен, что россиянам "было отказано в праве голосовать на свободных и справедливых выборах, чтобы определить будущее своей страны". А Трамп в этой ситуации "не выступил лидером свободного мира".

Однако Маккейн критикует, а караван идет. Заявления сенатора мало кого волнуют и вряд ли что-то изменят. У Владимира Путина и Дональда Трампа нет личной неприязни, эти два лидера относятся друг к другу с уважением, а значит, готовы сотрудничать, уверен эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

"Путин и Трамп всегда общались нормально. Просто для Трампа вопрос номер один – окончание расследования спецпрокурора Роберта Мюллера. Трамп опасается, что какие-либо его движения в сторону России могут ему повредить. А Трамп не хочет, чтобы ему что-то повредило, он хочет закончить эпопею с расследованием против него", – цитирует эксперта РИА ФАН. Брутер уверен, что контакты между Путиным и Трампом будут – вопрос в том, каким окажется результат.

Критика со стороны Маккейна может быть вызвана тем, что Трамп поступил не так, как ожидали в американских политических кругах, считает американист Арег Галстян. "Ранее Трамп говорил, что не собирается звонить. Мол, исход президентских выборов им был давно понятен, и поздравлять не с чем. К тому же, пока пытаются прояснить ситуацию в отношении Скрипаля в Лондоне, Трамп поддержал позицию Великобритании. А в итоге сделал совершенно наоборот. Но это в его духе. А Маккейн и сенатор Марко Рубио всегда критикуют Трампа – говорят, что он слишком мягок в отношении России", – сказал эксперт в эфире радио Sputnik.

Президент США Дональд Трамп с запозданием на сутки позвонил Владимиру Путину и поздравил его с избранием на пост главы государства. Как сообщили в Кремле, лидеры России и США обсудили сотрудничество между странами и высказались за развитие взаимодействия, в частности в вопросах стратегической безопасности и борьбы с терроризмом. Белый дом также с удовлетворением оценил результаты переговоров Путина и Трампа.

Выборы президента России прошли 18 марта. Убедительную победу одержал Владимир Путин. Он набрал более 76% голосов при явке избирателей около 65%. В абсолютных цифрах за Путина проголосовали почти 56 миллионов россиян.