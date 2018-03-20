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Политика

Как Путин поступит с Собчак после победы на выборах

Ксения Собчак. Фото: Михаил Метцель/ТАСС
В минувшее воскресенье в России прошли очередные президентские выборы. Убедительную победу одержал действующий глава государства Владимир Путин. Телеведущая Ксения Собчак, продвигавшая во время электоральной кампании либеральную повестку, результатами голосования похвастаться не может. Тем не менее, эксперты полагают, что светская львица еще может показать себя на политическом поприще.
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Ксения Анатольевна Собчак

Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая

"Не тот результат, о котором можно мечтать" – так Собчак прокомментировала итоги голосования 18 марта. О желании побороться за высший государственный пост она объявила еще в октябре прошлого года. Светская львица выступила с подчеркнуто либеральной программой, которая вызвала неприятие подавляющей части населения страны.

Так, Собчак заявила, что Крым принадлежит Украине и судьбу полуострова необходимо решать на повторном референдуме после переговоров Москвы и Киева. Настоящий взрыв негодования наших граждан вызвали слова светской львицы: Россия сама виновата, что Запад ввел санкции.

Поэтому неудивительно, что кандидат от "Гражданской инициативы" сумела заручиться поддержкой всего лишь 1,68% пришедших на избирательные участки. Наилучший результат она продемонстрировала в родном Санкт-Петербурге, где за нее отдали проголосовали 3,93% имеющих право голоса жителей северной столицы.

Заканчивать с политикой светская львица, кажется, не собирается. Она объявила о намерении создать новую политическую партию, которая может объединить представителей оппозиции. Как будет развиваться ситуация дальше и стоит ли Собчак ждать предложений из Кремля? Dni.Ru решили спросить мнения экспертов.

Оправданная амбиция

Несмотря на неубедительные результаты в целом, Собчак набрала в полтора раза больше другого либерального кандидата – Григория Явлинского, отметил директор Центра политического анализа Павел Данилин. По мнению эксперта, амбиция на создание партии имеет право на существование.

Аналитик полагает, что Собчак, если продолжит политическую карьеру, однозначно в той или иной форме будет сотрудничать с властью. "Тем более Кремлю небезынтересно иметь новую партию на либеральном небосклоне, которая представляла бы интересы определенной части населения в большей мере, чем "Яблоко", – отметил эксперт.

Ксения Собчак. Фото: GLOBAL LOOK press/Anton Belitsky

В свою очередь, политолог Дмитрий Фетисов полагает, что заявления телеведущей о продолжении политической карьеры следует воспринимать осторожно. "Сейчас однозначного ответа на вопрос, какую стратегию поведения выберет власть в отношении Собчак, нет. Кремль будет переосмысливать итоги президентской кампании", – заявил аналитик.

По его мнению, Россию могут ждать серьезные изменения в партийной системе. В этом случае, полагает Фетисов, Кремлю вполне может пригодиться Собчак. Кроме того, заявил политолог, телеведущая может побороться за голоса радикальных либералов. "Но не думаю, что в этом деле у нее будет поддержка со стороны власти по той причине, что радикальные либералы не представляют никакой угрозы для власти, их аудитория малочисленна, что показывают результаты выборов", – добавил эксперт.

Кремль вряд ли сделает Собчак предложение занять какой-либо пост, считает Фетисов. "У нее очень высокий антирейтинг, что показывают соцопросы, поэтому вписывать ее в систему управления – значит проецировать недовольство среди населения", – пояснил он.

На будущее

Для успешного политического деятеля у теперь уже бывшего кандидата в президенты есть только медийная поддержка, полагает директор Центра политических исследований Финансового университета Павел Салин. Как и Фетисов, он ожидает серьезной реформы партийной системы, в которой Собчак может сыграть определенную роль.

Ксения Собчак. Фото: kremlin.ru

"В случае, если в России в будущем останется многопартийная система, то это будет отдельный либеральный проект. А если двухпартийная, то это будет либеральное крыло одной из партий. Эта политическая сила должна представлять жителей крупных городов", – сказал эксперт.

Вместе с тем политолог подчеркнул, что это не должна быть "старолиберальная" оппозиция, а совершенно новый проект, который будет направлен на отстаивание интересов среднего класса и бизнеса. "Власть хорошо понимает, что соответствующий запрос присутствует, и пусть уж лучше этих людей будет представлять Собчак, чем другие либеральные деятели", – пояснил аналитик.

Никаких постов Кремль бывшему кандидату не предложит, заявил Салин, во всяком случае, в ближайшее время. "Дело в том, что ее политический бэкграунд крайне небольшой. Все-таки чтобы получить пост, нужен политический опыт и как минимум несколько лет активной деятельности. У Собчак его нет. Если будут делать ставку на нее в партийном проекте, то такой вариант развития событий возможен, но не уверен, что это произойдет в ближайшее время", – резюмировал аналитик.

Автор: Иван Поляков20 марта 2018, 21:28

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