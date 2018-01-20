Как кошмарили российский спорт

Российские атлеты в 2017 году стали заложниками грязной политической игры, которую еще три года назад начали спортивные чиновники с подачи скандального журналиста Хайо Зеппельта. Весь год Международный олимпийский комитет занимался тем, что штамповал списки российских спортсменов, якобы уличенных в употреблении допинга. Финалом этой войны против отечественного спорта стало решение об отстранении нашей команды от зимней Олимпиады в Южной Корее.

ЗЕППЕЛЬТ КАК СПУСКОВОЙ КРЮЧОК

Все началось в 2014 году, когда Крым воссоединился с Россией. На Западе восприняли в штыки желание населения республики жить в одной большой исторической семье. Россию назвали агрессором и начали придумывать изощренные способы мести. Одним из них стал удар по российскому спорту.

Вначале немецкий журналист Хайо Зеппельт снял несколько фильмов, в которых он приводил факты употребления допинга российскими спортсменами. Правда, эти факты зиждились на показаниях сбежавших из России обиженных спортсменов, лишенных права выступать как раз из-за допинга, и экс-руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.

В январе 2017 года немецкий телеканал ARD представил очередной фильм о допинге в российской легкой атлетике. В основу картины, приуроченной к визиту в Москву комиссии IAAF, легли показания бегуна Андрея Дмитриева и его съемки. Последние якобы доказывают, что отстраненный тренер Владимир Казарин продолжает работать со спортсменами. Специалисты внимательно посмотрели новую киноподелку Хайо Зеппельта и не нашли в ней ничего сенсационного.

Интересный факт: немецкий журналист сам сделал заявление, что не проверял утверждения своих российских информаторов. Более того, Зеппельт и представители ARD заявили, что сами считают эти высказывания не соответствующим действительности. Для чего тогда репортер вкладывал столько сил для создания своих фильмов, остается непонятным.





К слову сказать, Зеппельт оказался еще и жутким скандалистом, показав себя всему миру не с лучшей стороны. С пришедшими к нему на интервью журналистами телеканала "Россия" (договоренность о встрече была достигнута на официальном уровне) он устроил потасовку.

Зеппельт выбросил за дверь гостиничного номера микрофон, начал бить по камере и толкать репортера и оператора. После того, как журналисты покинули здание отеля, он еще некоторое время преследовал их на улице. А началось все с невинного вопроса – есть ли у Зеппельта конкретные доказательства виновности российских спортсменов.

УБЕЖАВШАЯ БЕГУНЬЯ И ПРЕДАТЕЛЬ РОДЧЕНКОВ

Легкоатлетка Юлия Степанова, специализирующаяся на беге на средние дистанции, уехав из России, стала информатором WADA (Международного антидопингового агентства). Она поведала чиновникам, а заодно и немецкому журналисту о якобы масштабной допинговой программе, существующей в России на государственном уровне. К слову сказать, ни WADA, ни Международный олимпийский комитет так и не смогли представить доказательств этому.

Другой скандальный персонаж в этой истории – экс-руководитель Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков сбежал в США в 2016 году и дал показания против российских спортсменов, одержавших победы на Олимпиаде в Сочи.





На основании этих показаний канадский профессор права Ричард Макларен в конце 2016 года выпустил многостраничный доклад, в котором описываются процессы подмены грязных анализов российских спортсменов на чистые в более чем 30 видах спорта на зимних и летних Олимпийских играх. Фактура для этого доклада – не официальные документы, а слова Родченкова, против которого в России возбуждены два уголовных дела. Его обвиняют в злоупотреблении служебным положением и в обороте сильнодействующих средств.

Чиновники WADA под микроскопом рассматривали баночки с анализами наших спортсменов, находили на них какие-то царапины и заявляли, что это и является доказательством подмены проб. Ситуация напоминала случай в ООН, когда американский госсекретарь Колин Пауэлл потрясал пробиркой с белым порошком как доказательством наличия в Ираке оружия массового уничтожения. После этого спектакля США вторглись в Ирак и казнили Саддама Хусейна.





МОК НЕ СМОГ

После охоты за царапинами на баночках с мочой за дело взялся Международный олимпийский комитет. Его чиновники, руководствуясь исключительно голословными обвинениями Родченкова и докладом Макларена, начали свое масштабное расследование. В результате Россия лишилась почти двух десятков медалей, опустившись с первого места в общем зачете сочинской Олимпиады на четвертое.

Члены МОК, забыв принципы олимпийского движения и презумпцию невиновности, пачками начали штамповать решения о дисквалификации атлетов и целых команд. Причем отстраняют от международных соревнований сразу по 10-15 человек, если в этом списке есть хотя бы один подозреваемый в употреблении допинга. Несколько спортсменов отстранены от международных соревнований пожизненно.

5 декабря 2017 года Международный олимпийский комитет отстранил сборную России от участия в зимней Олимпиаде 2018 года в Южной Корее за нарушения антидопинговых правил. Также МОК лишил возможности присутствовать на играх российских спортивных функционеров. После объявления этого решения, вице-премьер Виталий Мутко, который на Западе ассоциировался с допинг-скандалами, потерял сразу две должности. Чиновник больше не возглавляет Российский футбольный союз и оргкомитет по подготовке к чемпионату мира по футболу "Россия-2018".

Между тем выступить на Олимпиаде в Пхенчхане смогут только те российские спортсмены, доказавшие чистоту от допинга. Практически все атлеты, готовившиеся к Играм, заявили о своем участии в них. Позицию спортсменов поддержал президент Владимир Путин.





Глава государства не раз указывал на то, что тема допинга излишне политизирована. Говоря про Родченкова, Путин сказал, что у него проблемы с психикой и он работает под контролем американских спецслужб. "Что они с ним там делают? Какие они ему дают препараты, чтобы он говорил то, что нужно? Это просто смешно", - сказал президент на большой пресс-конференции 14 декабря 2017 года.

Следующий удар МОК нанес по российским паралимпийцам. Им запретили упоминать о своем гражданстве на Зимних играх в Южной Корее. Спортсмены получили право выступить на Паралимпиаде-2018 под флагом Международного олимпийского комитета из-за дисквалификации Паралимпийского комитета России.

Очевидно, что на этом издевательства не закончатся. Чиновники МОК до сих пор не опубликовали полный список допущенных до Олимпиады в Пхенчхане спортсменов. До открытия Игр остается чуть больше месяца и атлетам хотелось бы знать – стоит ли выкладываться по полной, если в последний момент им закроют путь в Корею.





Ну а тем, кому посчастливится принять участие в главном международном соревновании своей жизни, придется испытать на себе небывалый прессинг со стороны комиссаров WADA. Тем более, что бывший главный следователь этой организации Джек Робертсон уже заранее объявил все победы российских спортсменов на Играх-2018 "грязными".