Кабаева идет по лестнице с золотыми ступеньками

Ясновидящая уверена, что гимнастка находится на гребне волны и сможет забраться еще выше. "Море всего ожидает ее в 2018 году. Различного рода мероприятия, бизнес, востребованность, ну и еще какая-то новизна приходит, скорее всего связанная с политикой. Это как раз приходится по картам на 2018 год. Тема – скорее всего депутатство, или общественно-политическая деятельность, замес такого характера, а не просто человек занимается, например, спортом", – уточнила она.

Абравитова заявила, что в жизни будет происходить много интересного. "Подъем и только, и все ее качества, упорство и желание победить, выработанные в спорте, помогут ей и в бизнесе, и в других сферах деятельности. Человек она целеустремленный, и она привыкла брать вершины и доказывать постоянно сама себе то, что и эту высоту она преодолеет. она харизматичная, и развернуться во всю ширь у нее получиться. Лестница вверх у нее практически с золотыми ступеньками", – добавила таролог.

По словам предсказательницы, в финансовом плане для спортсменки 2018 год будет удачным. "Деньги будут приходить к ней равномерно но с постоянной периодичностью. Она кстати щедро делиться своим состоянием с людьми, будет в 2018 году много заниматься благотворительностью. Помощь будет даже я бы сказала адресная.Многие люди с ее поддержкой смогут преодолеть трудности. Таким людям хочется пожелать оставаться такими же как они есть и приносить в мир добро и значимость", – заключила Абравитова.