К чему снится Новый год

Новый год – любимый праздник большинства людей. В самую волшебную ночь мы загадываем желание и верим, что оно непременно сбудется. А что говорится по поводу Нового года в сновидениях?

Согласно трактованию Сонника Миллера, встреча Нового года во сне является положительным знаком. Сон сулит обретение благосостояния, а одиноким людям – счастливый брак. Если же в видении вы не чувствуете радости по поводу приближения праздника, скоро вас ожидают некоторые сложности в отношениях с близкими.

Сонник XXI века говорит о том, что объяснение такого сна во многом зависит от того, как именно вы отмечаете Новый год в видении. Так, если вы встречали праздник в веселой дружеской компании, ждите перемен к лучшему, задуманное осуществится, а заветная мечта станет реальностью.

Если же в новогоднюю ночь во сне вы оказались в одиночестве, то в ближайшем будущем в ваших делах, скорее всего, будет наблюдаться застой. Причиной этому станет ваше бездействие, которое не позволит вырваться из замкнутого круга.

Сонник Цветкова сообщает, что толковать видение следует в соответствии с тем, какие чувства вы испытывали во время праздника. По мнению автора, видеть во сне Новый год не зимой, а в другой сезон, является добрым предвестником. Это видение обещает воплощение в жизнь желаний и удовлетворение ходом событий.

По Соннику для влюбленных, отмечать Новый год во сне – к крепким отношениям и счастливому браку. Однако если наступление торжества вас не радует, то отношения с возлюбленным могут быть омрачены серьезной ссорой.