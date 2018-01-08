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Политика

Главное событие 2018 года

Фото: GLOBAL LOOK press
2018 год в России пройдет под знаком президентских выборов. оссии пройдет под знаком выборов президента. Это событие, безусловно, станет важнейшим в политической жизни страны. Впервые участие в голосовании за главу государства примут два новых региона – Крым и Севастополь. Впервые за первый пост не будет бороться вечный кандидат от КПРФ – Геннадий Зюганов. Зато другой политический долгожитель – Владимир Жириновский – заявил о своем участии в президентской гонке. Всего о желании побороться за президентское кресло заявили несколько десятков человек. 

Продолжение: Главные политические счастливчики 2017 года
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21 партия и 15 самовыдвиженцев – таковы данные по числу претендентов на президентский пост в России, опубликованные в последнем пресс-релизе Центризбиркома. "С начала президентской кампании в ЦИК России поступило 46 уведомлений от граждан, решивших баллотироваться на выборах президента России в порядке самовыдвижения, при этом подали документы на рассмотрение только пятнадцать таких кандидатов", – сказано в сообщении Центральной избирательной комиссии. В числе самовыдвиженцев и действующий глава государства Владимир Путин. 

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Действующий глава государства уже официально может вести предвыборную кампанию, а его волонтеры приступили к сбору подписей в поддержку кандидата. Соответствующее решение принял Центризбирком, после того, как в ЦИК была зарегистрирована избирательная группа численностью 600 человек. В число активистов вошли, в частности, художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин, пианист Денис Мацуев и другие известные россияне, которые проголосовала за выдвижение действующего президента.

Фото: kremlin.ru

Ему, как и остальным самовыдвиженцам для регистрации кандидатом на пост президента необходимо собрать подписи не менее 300 тысяч россиян. При этом, в одном регионе может быть получено более 7,5 тысячи подписей избирателей. Таким образом, для того, чтобы стать официальным кандидатом, претенденту необходимо заручиться поддержкой жителей как минимум 40 субъектов Федерации из 85. Представителям партий необходимо собрать 100 тысяч (не более 2,5 тысячи в одном регионе). Избиратели могут подписываться за нескольких кандидатов, но не более одного раза за каждого.

Все самовыдвиженцы будут официально зарегистрированы в качестве кандидата после того, как Центризбирком получит и проверит подписные листы и еще ряд документов. На это у ЦИК будет десять дней. Только после этого фамилия кандидата окажется в избирательном бюллетене, Кстати, в Центризбиркоме предостерегли от возможных махинаций с подписями и подписными листами, напомнив, что это является преступлением и за такие деяния предусмотрена уголовная ответственность.

Фото: vk.com/cikrussia

Как сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова, у ЦИК уже есть данные, что претендентам на место в избирательном бюллетене на выборах 18 марта 2018 года уже "поступают звонки от неких фирм с предложениями за суммы в миллионы рублей подготовить подписные листы с подписями избирателей".

Первым официально зарегистрированным кандидатом на пост президента России стал лидер либерал-демократов Владимир Жириновский. Еще 29 декабря он получил в ЦИК официальные документы о регистрации. Создатель ЛДПР представляет парламентскую партию, потому освобожден от сбора подписей. Жириновского смело можно назвать ветераном президентских выборов в России – он уже пять раз участвовал в кампаниях по выборам главы государства.

Фото: t.me/zhirinovskylive

Отметим, что у самовыдвиженцев было время до 7 января 2018 года, чтобы заявить о своем намерении участвовать в президентской кампании. Кандидаты от политических партий могут выдвинуться до 12 января. До 31 января каждый кандидат должен сдать необходимый комплект документов в ЦИК, который выносит решение о регистрации или отказе в ней до 10 февраля. 16 февраля стартует предвыборная агитация на телевидении, в печатных и интернет-изданиях.

25 февраля первые россияне смогут отдать свои голоса за кандидатов на президентский пост – речь идет об избирателях, проживающих в отдаленных или труднодоступных местностях. 2 марта начнется голосование за рубежом. Кстати, для россиян, проживающих за границей речь идет более чем об 1,8 миллиона граждан), в 2018 откроются более чем 360 зарубежных участков.

Фото: GLOBAL LOOK press

Чтобы не оказаться в стороне от выборов, избирателю необходимо подать заявление в письменном виде в территориальный избирком или ближайший многофункциональный центр госуслуг. После этого заявление в электронном виде будет направлено в ЦИК, откуда они автоматически поступят на участок по месту пребывания. Заявления будут принимать за 45 дней до дня голосования, то есть с 31 января по 12 марта.

Фото: vk.com/cikrussia

При этом в ЦИК говорят, что число избирателей за рубежом может еще увеличиться за счет туристов и выезжающих на обучение студентов. Официальным днем выборов президента в 2018 году назначено 18 марта (дата совпадает с годовщиной воссоединения Крыма с Россией).  Как ожидается, на участках по всей стране будут функционировать камеры наблюдения, их установят на 43 тысячах участков. Кроме того, за всем процессом можно следить в интернете в течение всего дня, а записи затем будут храниться в течение года.

Автор: Дмитрий Куклин8 января 2018, 14:22

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