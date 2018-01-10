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Гороскоп

Новый год станет для Навки переломным

Татьяна Навка. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Таролог и предсказательница Марианна Абравитова рассказала, чего следует ожидать фигуристке Татьяне Навке от 2018 года. Прославленную спортсменку ждут перемены.
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Ясновидащая отметила, что Навку очень талантливая женщина. "Она ловко отлавливает самые яркие и интересные моменты и подхватывает новшества в сфере своей профессии. Прекрасно чувствует межличностные отношения, и достаточно ярко проживает свою жизнь", – заявила она.

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Татьяна Александровна Навка

Татьяна Александровна Навка фигуристка
По словам гадалки, фигуристка может первая ставить точку в союзе с кем угодно. "Взлеты и падения она оценивает трезво, с холодным рассудком и готова всегда идти вперед, преодолевая и гибко обходя какие то препятствия. Впереди много интересной работы. Новые шоу, проекты, все будет один за другим приходить к ней", – отметила Абравитова.

Предсказательница уточнила, что в 2018 году Навка скорее всего организует новое шоу под своим именем. "Вижу, что с ней на проекте будет несколько действующий постоянных составов , труппа своего рода. Возможны и какие то конкурсы под ее брендом, какие-то соревнования. Ее проекты будут похожи на Цирк Дю Солей", – добавила она.

Абравитова отметила, что Навка находится в той жизненной стадии, когда все ее задумки и проекты могут быть воплощены с легкостью. "Она сама по себе находится на пике своей формы. Она несет в жизнь яркие эмоции", – заключила таролог.

Порассуждала предсказательница и о внутреннем мире фигуристки. "Она женщина-огонь. Она реализована как мать, и как жена, и как спортсменка, и как личность. Полная реализация, которая получается не у всех. Что говорить, год будет весьма насыщен. 2018 год сулит много нового, и скорее раскроет ее возможности и идеи, которые она разложила по полочкам в своей голове. Сейчас все это вылезет наружу и развернется масштабно. 2018 год станет для Навки переломным, это некий портал перехода в глобализацию всех ее идей",  – заявила Абравитова.

10 января 2018, 19:55
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