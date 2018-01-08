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Гороскоп

Китайский гороскоп на 2018 год

Фото: Dni.Ru
Мы провожаем 2017 год, который прошел под покровительством Огненного Петуха. Ему на смену приходит новый страж – Желтая Земляная Собака. Этот ответственный и очень дружелюбный покровитель обещает привнести в 2018 год покой и порядок. Каким он будет для представителей восточного гороскопа? 
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Прогноз для всех знаков для Dni.Ru составила известный европейский астролог и астропсихолог Ольга Аристова

Крыса

Рожденные в год Крысы отличаются мудростью и способностью прогнозировать события, что позволяет им эффективно планировать действия и извлекать из любой ситуации собственную выгоду. В 2018 году у Крыс появится возможность научиться доверять не только себе, но и окружающим, переосмыслив уверенность в собственном превосходстве. Научившись критически оценивать свои поступки и снизив свои требования к окружающим, Крысы смогут не только сохранить существующие отношения с людьми и решить накопившиеся проблемы, но и обзавестись новыми друзьями. В любом случае, в новом году рожденным в год Крысы придется многому учиться и усмирять свой довольно жесткий характер.

Бык

От 2018 года Быки получат "по заслугам". Добрые и отзывчивые представители этого знака приобретут новых верных друзей и союзников, на которых смогут положиться, все начинания будут успешными, удача окажется на их стороне. Тем, кто не сможет совладать с внутренней агрессией и стать терпимее, предстоит довольно трудный год, наполненный разногласиями и недопониманием. Стоит отнестись к этому как к уроку: жизнь предоставляет возможность путем испытаний стать лучшей версией себя. К тому же, Быки, усвоившие урок, могут смело расcчитывать на успешное завершение всех начинаний.

Тигр

Уставшие от бесконечных сражений в уходящем году, смелые и деятельные Тигры наконец-то смогут отдохнуть и расслабиться в наступающем. 2018 год подарит Тиграм возможность приятно проводить время с интересными людьми и чувствовать себя в безопасности. Появится желание и возможность проводить много времени с детьми. А те, кто еще не построил семейных отношений, смогут вдоволь попутешествовать, наполняясь приятными впечатлениями и заводя интересные знакомства.

Кролик

Для активных Кроликов 2018 год станет тем самым периодом, когда наступит время пожинать плоды своих усилий. Долгожданные дипломы для тех, кто занимался образованием, продвижение по карьерной лестнице, улучшение качества жизни и любые другие цели, к которым Кролики длительное время стремились, наконец будут достигнуты. А для тех, кто готов будет разделить счастье с друзьями и родственниками, дружелюбная Собака приготовила еще лучшие перспективы. Чем щедрее окажется человек, рожденный в год Кролика, тем больше материальных благ и приятных впечатлений к нему вернется.

Дракон

Визитной карточкой рожденных в год Дракона всегда была оригинальность, и 2018 год не станет исключением. Удивлять близких Драконы продолжат так же регулярно. Не все эти сюрпризы будут приятными, и отсутствие обязательности перестанет сходить Драконам с рук довольно быстро. Чтобы год принес радость и отношения с окружающими не пострадали, рожденным под этим знаком людям стоит уделить внимание собственной способности к самоорганизации и более внимательно относиться к выполнению взятых на себя обязательств.

Змея

Любящим покой и тишину Змеям 2018 год дастся тяжело. Большую часть времени вокруг будет суета и множество активных, иногда даже раздражающих и неорганизованных, людей. Чтобы избавить себя от необходимости находиться в некомфортной среде, Змеи могут перейти на фриланс или вообще сменить род деятельности. Так же возможен переезд и серьезные изменения в кругу общения рожденных в год Змеи – некомфортные социальные связи будут очень тяготить, и Змеи постараются их минимизировать или вообще оборвать.

Лошадь

Для Лошадей 2018 год будет наполнен переменами, периодически радикальными во всех сферах жизни, начиная от карьеры, и заканчивая романтическими отношениями. Вероятно спонтанное решение о создании семьи или смена рода деятельности. В любом случае, в накупающем году Лошади достигнут тех целей, ради которых упорно трудились на протяжении предыдущих лет. Если внутренне подготовиться к переменам, год не принесет серьезных потрясений.

Коза

Для родившихся в год Козы 2018 год начнется с завершения дел, начатых в уходящем году. Несмотря на то, что многие из этих дел планировалось закончить до боя курантов, в новом году Козы найдут помощников и смогут завершить начатое без стресса и суеты. Уже к лету у них появится возможность подвести итоги сделанному и позволить себе долгожданный отдых.

Обезьяна

Год Собаки для Обезьян будет очень активным: они будут эффективны в профессиональной сфере и крайне результативно контактировать с партнерами и коллегами. Это позволит Обезьянам с легкостью привлекать сторонников и партнеров во все свои начинания, создавая слаженную команду. Поэтому даже запуск новых проектов потребует от Обезьян намного меньше усилий, чем можно было бы ожидать. Главной задачей для представителей знака будет не потерять запал и не лениться раньше времени. Ошеломительный успех все же потребует определенных усилий с их стороны.

Петух

Звездное покровительство Петухи уступят представителям следующего знака: 2018 год будет уже не таким выдающимся, как 2017, но все же успешным. Признание, которое Петухи получили в уходящем году, оставит им хорошую платформу для развития, но, тем не менее, представителям данного знака придется приложить немало усилий, чтобы сохранить занятые позиции. Если положиться на верных товарищей – все получится как нельзя лучше.

2018 год окажется для Петухов не менее ярким и успешным. Высоты, достигнутые в уходящем году, позволят Петухам развиваться и дальше, используя полученное положение, знания и опыт. Однако не стоит расслабляться: чтобы удержать позиции и не снизить темпа роста Петухам придется потрудиться, проявить упорство и самодисциплину.

Собака

Для рожденных под знаком Собаки наступает по-настоящему хороший период, именно они окажутся под звездным покровительством. Счастье, радость, успехи и удачные стечения обстоятельств - Собаки могут рассчитывать на настоящие подарки от жизни. Успех ждет и в финансовых делах, и в личной жизни, и в чисто бытовых мелочах. Так же успешны будут и представители творческих профессий – они приобретут долгожданное признание и прибыль.

Кабан

Спокойным и вальяжным Кабанам 2018 год обещает множество подарков судьбы. Складываться будет все, за что бы представители знака ни взялись. Конечно, если сами Кабаны не испортят для себя благоприятный прогноз: лень и нерешительность могут сыграть с ними злую шутку и лишить множества возможностей, приготовленных для них наступающим годом. Решительных и трудолюбивых Кабанов ждет по-настоящему успешный период с возможностью реализации даже самых смелых планов.

8 января 2018, 17:54

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