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Hi-tech
Huawei nova Y70: две недели без зарядки и восхитительные селфи

Huawei nova Y70: две недели без зарядки и восхитительные селфи

Серия Huawei nova Y создана специально для молодого поколения. Большой экран, мощная батарея, обеспечивающая длительное время автономной работы, большой объем памяти – эти характеристики становятся ключевыми для активных пользователей гаджетов. Но им понравятся не только технические опции, но и внешний вид устройства, приятное и понятное взаимодействие с операционной системой и высокое качество аппаратного обеспечения.
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Владельцы смартфонов серии Huawei Y получат истинное удовольствие от пользования устройством, которое потрясающе выглядит, работает эффективно и держит заряд батареи поразительно долго.

Батарею Huawei nova Y можно заряжать всего два раза в неделю и не бояться, что смартфон может разрядиться в самый неподходящий момент. Уникальная технология энергосбережения Huawei с искусственным интеллектом обеспечивает превосходное время автономной работы устройства. Более того, смартфон Huawei nova Y70 можно использовать в качестве портативного аккумулятора. Устройство поддерживает функцию обратной проводной зарядки для умных часов, умных браслетов и других смартфонов.

Фото: пресс-служба

Huawei nova Y70 выделяется среди других устройств той же ценовой категории благодаря технологии быстрой зарядки HUAWEI SuperCharge. 10 минут зарядки смартфона во время вашего завтрака хватит, чтобы наслаждаться тремя часами воспроизведения видео.

Для экономии энергии смартфон Huawei nova Y70 способен распознавать и выключать некоторые не особо важные приложения, чтобы обеспечить более длительное время работы в тех случаях, когда смартфон действительно нужен. При включенном режиме энергосбережения устройство может прослужить еще около 12 часов перед выключением.

Фото: пресс-служба

6,75-дюймовый безрамочный экран Huawei FullView в смартфоне Huawei nova Y70 имеет полезную площадь 90,26%, что дает пользователю возможность полностью погрузиться в контент на экране. Смартфон поддерживает интеллектуальное затемнение экрана, технологию светящегося экрана и режим электронной книги, чтобы пользователь не портил свое зрение при длительном использовании устройства.

Интеллектуальное затемнение автоматически регулирует яркость экрана в соответствии с окружающим освещением, обеспечивая комфортное пользование устройством. Яркость и цветовая температура экрана меняются, чтобы защитить глаза от переутомления.

Фото: пресс-служба

Режим электронной книги в Huawei nova Y70 дарит ощущение чтения настоящей бумажной книги. Для более комфортного чтения смартфон также оснащен черно-белым экраном.

Смартфон доступен в конфигурации с 4 ГБ оперативной памяти. Все процессы проходят быстро и плавно, даже когда одновременно работают несколько приложений. Huawei nova Y70 имеет стандартный объем встроенной памяти 128 ГБ и поддерживает установку карты памяти microSD до 512 ГБ. Устройство также оснащено технологией сжатия файлов EROFTS для легкой загрузки песен, видео и игр.

Также Huawei nova Y70 оснащен тройной камерой с искусственным интеллектом. Основной объектив высокого разрешения обеспечивает более светлые кадры, а в сочетании с оптимизированным алгоритмом Huawei, который уменьшает шум изображения, улучшается фотодинамический диапазон и качество подсветки. Ультраширокоугольный объектив 5 МП 120° поможет вам легко вместить в кадр больше объектов, будь это пейзажная или портретная съемка.

Фото: пресс-служба

Еще смартфон оснащен объективом для измерения глубины резкости 2 МП с поддержкой нового алгоритма создания эффекта боке, который аккуратно размывает фон. Это позволяет выделить объект вашей съемки и сделать фото более выразительным.

С Huawei nova Y70 вам гарантированы восхитительные селфи. Смартфон оснащен 8-мегапиксельной фронтальной камерой, которая поддерживает эффект боке для размытия фона при съемке селфи. Алгоритм украшения на базе искусственного интеллекта Huawei позволяет снимать селфи с высокой детализацией. Алгоритмы также интеллектуально улучшают кадр, регулируя резкость и устраняя шум.

Недавно обновленная технология Huawei SuperSound гарантирует превосходное звучание вашей любимой музыки, даже при высокой громкости звук остается кристально чистым. Смартфон поддерживает систему объемного звучания 9.1, создавая 3D-эффект при воспроизведении аудио. Независимо от того, слушают ли пользователи песни или смотрят фильмы, они могут наслаждаться захватывающим звуком с эффектом полного погружения в аудиоконтент.

Huawei nova Y70 также поддерживает простые и удобные жесты управления костяшками пальцев, которые позволяют более легко делать скриншоты.

Для создания снимка всего экрана нужно лишь дважды коснуться экрана костяшкой пальца. Чтобы сделать длинный скриншот, достаточно коснуться экрана костяшкой пальца, а затем начертить ей букву "S".

Ну и конечно Huawei nova Y70 имеет функцию "Суперустройство". То есть смартфон можно подключить к системе, в которой все ваши устройства будут синхронизированы друг с другом и работать в гармонии. Интерфейс смартфона оснащен полностью обновленным Центром управления, позволяющим пользователям взаимодействовать с несколькими устройствами и управлять ими с одного устройства.

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Фото: пресс-служба
Автор: 30 августа 2022, 16:56 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

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