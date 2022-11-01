Самый опасный мессенджер: проблемы в работе WhatsApp раскрыл специалист

Хакеры могут в два счета взломать аккаунт и получить доступ к секретным данным его владельца. Даже сложнейший пароль бессилен перед мощными атаками кибермошенников. В таких случаях значение имеет надежность сервиса, в котором ведется переписка.
RT передает, что самым опасным мессенджером назван WhatsApp. Таковым его считает специалист по безопасности информации Слободчиков. Эксперт раскрыл проблемы программы.
По словам Царьграда, аналитик выделил два критических процесса в работе WhatsApp, из-за которых преступники могли легко получить доступ к устройству пользователя через специальный код.
Слободчиков рекомендует своевременно обновлять мессенджер. По его мнению, сообщает телеканал "360", это снижает риск возможных неприятностей.