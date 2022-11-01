Пресняков сильно располнел Израильские паспорта детей Пугачевой Игры Сонник

Топ новостей недели

Нагнул и пристроился сзади: Стонущая Волочкова отдалась потному мужику на камеру
Замков вам тут не будет: 73-летней Пугачевой в Израиле власти выделили комнатушку в доме престарелых
Новые подробности: Полуголое тело с обрезанными ногами Цымбалюк-Романовской бросили в лесу
"Замок снести": в России решили наказать наглого беглеца Галкина*
партнеры
Вторник
1 ноября
Лента новостей
13:41
Лицо бульдожки, грация картошки: Агутин выставил Варум во всей красе
13:39
Опять развод? Петросян вышвырнул 33-летнюю жену вместе с чемоданом
12:57
Море секса: игривая жена Крутого довела до экстаза в БДСМ-костюме
12:19
Потеря ребенка, разрыв с Куценко и Древновым, сын от тайного любовника: личная жизнь Марии Порошиной
11:53
"Не только языком": горячий юнец напихал Малышевой по самые гланды
11:48
"Еще один": выскочившую замуж Поплавскую застукали в постели с другим мужчиной
11:43
Самый опасный мессенджер: проблемы в работе WhatsApp раскрыл специалист
11:00
"Кто из них это сделал?": меняющая мужиков Ходченкова явила миру беременное пузо
10:50
14 лет без Магомаева: как живет овдовевшая Синявская
10:20
"Это на всю жизнь": больной внутренний орган обрекает Преснякова на страшные муки
10:19
"Будут локти кусать": сбежавшую от тяжелобольной матери Заворотнюк настигла кара
10:17
Без головы: ускакавшую за бугор Андрееву насмерть растерзал дикий зверь
09:39
Родила дочь, но наотрез отказывается выходить замуж: что стало с дочерью-актрисой Сидихина
09:36
Королевский размах: подруга рассекретила точную сумму астрономических гонораров Киркорова
09:17
Таинственное исчезновение и суд с племянником из-за квартиры: куда делась обманутая звезда фильма "Москва слезам не верит"
09:03
Вызывает тяжелые последствия: назван главный враг жилища
08:55
"Живот не опускается": округлившейся певице Валерии привалило хлопот на старости лет
08:37
"Чувствую себя беспомощной": раскоряченную на унитазе Тодоренко сняли с голым задом
06:03
Голливудские демонессы: жгучая ненависть между Джоли и Терон достигла апогея
04:14
Все испортил: безумный принц Гарри брызнул ядом в дряхлого короля
02:07
Лучшие ЖК до 8 этажей в Подмосковье
00:01
Иванов день 1 ноября: что нельзя делать в церковный праздник
21:58
Закованного в железный гроб Шепелева проводили в мир иной: Становится страшно
21:39
"Сумасшедшая!": угодившую в скандал за границей сестру покойной Фриске погнали в три шеи
21:13
"Ну хоть в актеры не пошел": предавшего родину сына Виторгана отправили на фронт
20:47
"Печальное зрелище": вид 87-летней Талызиной шокировал россиян
20:32
Свалила и бросила больную мать: дочь онкобольной Заворотнюк выскочила замуж за бугром
19:53
"Оказалось, что беременна": 52-летняя Сенчукова объявила о пополнении в семье
19:36
"Запутались": спутавшийся с бывшей женой Козловский кинул обрюхаченную Акиньшину
18:25
Гроссмейстер Карпов угодил в НИИ имени Склифосовского
18:01
Авербух бросился на Арзамасову с кулаками после истории с изменой
17:26
Чучело огородное: раздобревшая старуха Пугачева замоталась уродливой тряпкой
17:16
"Невозможно будет вернуть": власти Украины выгнали Ани Лорак на улицу
16:48
Уехала ради мужа на чужбину и запила, когда он ушел к ее подруге: горькая судьба актрисы Шиманской
16:26
"В ж***": наглая фифа врезала распустившему руки похабнику Киркорову
16:16
Изнуренный разводом с Подольской Пресняков заявил о рождении доченьки: Быть с ней как можно чаще
15:43
"Истерика!": неузнаваемая Долина обнаружена разрезанной на куски
15:05
"Свинья!": Сухоруков вцепился в известного музыканта
14:52
"Он беременный что ли?": 60-летняя Андреева выкатила живот после близости с индусом
14:47
Конец сказки: плешивый Дибров оставил жену кувыркаться с первым встречным
14:45
"Человек мертв": Проклова попала в страшное ДТП с ребенком в центре Москвы
14:23
"Больно смотреть": заброшенная могила покойника Моисеева превратилась в бомжатник
14:02
"Хмарь затягивает": народ ахнул при виде Билана с кровавыми глазами после запоя
13:50
"Мокрая задыхалась": нелегкая жизнь Семенович резко оборвалась
13:49
Справлюсь сама: принципиальная дочь отказалась от миллионов 52-летнего Маликова
13:34
"Освобождение": жалкий беглец Галкин* навсегда прощается с Пугачевой
13:24
"До свидания!": Проскурякова удрала вон от притащившего в дом новую женщину Николаева
13:09
"Ты зашибаешь деньги в телевизоре": старуха-хамка плеснула помоями в обескураженную Кравец
13:09
Вылитая мать: оголившая прелести Шукшина засветила срам между ног
13:08
"Страшно обидел": Ярмольник смачно врезал Соловьеву под дых
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Дети уже в курсе: семья готовится проводить отъехавшую Пугачеву в последний путь
Раздутое лицо и кривые зубы: внебрачный сын Малахова впервые вышел в свет
Закованного в железный гроб Шепелева проводили в мир иной: Становится страшно
Еврейское семя: двойняшкам иноагента Галкина выдали израильские паспорта
Опустил руки: Измотанный разводом растолстевший Пресняков вызвал оторопь
"Бросил свою кикимору": счастливый Малахов укатил от семьи
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Hi-tech
Самый опасный мессенджер: проблемы в работе WhatsApp раскрыл специалист

Самый опасный мессенджер: проблемы в работе WhatsApp раскрыл специалист

прочитано 94 раза

Хакеры могут в два счета взломать аккаунт и получить доступ к секретным данным его владельца. Даже сложнейший пароль бессилен перед мощными атаками кибермошенников. В таких случаях значение имеет надежность сервиса, в котором ведется переписка.

RT передает, что самым опасным мессенджером назван WhatsApp. Таковым его считает специалист по безопасности информации Слободчиков. Эксперт раскрыл проблемы программы.

По словам Царьграда, аналитик выделил два критических процесса в работе WhatsApp, из-за которых преступники могли легко получить доступ к устройству пользователя через специальный код.

Слободчиков рекомендует своевременно обновлять мессенджер. По его мнению, сообщает телеканал "360", это снижает риск возможных неприятностей.

СКИДКИ НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ ДОСТИГЛИ 20%

Фото: Rafael Henrique/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Автор: 1 ноября 2022, 11:43 Источник: Прайм ✓ Надежный источник

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Без головы: ускакавшую за бугор Андрееву насмерть растерзал дикий зверь

Подвергла себя опасности
Недвижимость

Таинственное исчезновение и суд с племянником из-за квартиры: куда делась обманутая звезда фильма "Москва слезам не верит"

Актриса в беде
Шоу-бизнес

"Чувствую себя беспомощной": раскоряченную на унитазе Тодоренко сняли с голым задом

Фотограф увлекся
Шоу-бизнес

Родила дочь, но наотрез отказывается выходить замуж: что стало с дочерью-актрисой Сидихина

Ей исполнилось уже 34 года

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 31 октября по 6 ноября 2022 года
Гороскоп на неделю с 24 по 30 октября 2022 года
Гороскоп на неделю с 17 по 23 октября 2022 года
Володина призвала россиян прятаться и ждать судьбоносных изменений

Здоровье

В России зарегистрировали менее 80 смертей от ковида за сутки
Коронавирус имеет лабораторное происхождение: представлены неопровержимые доказательства
Первый – коронный, третий – похоронный: кто из артистов болел COVID-19 два раза
В России за сутки выявили 22 268 новых случаев коронавируса

Спорт

"Идиот!": разгневанная Тарасова влепила смачную пощечину подкаблучнику Плющенко
Лучший подарок от букмекера: что такое фрибет и как это работает
Умер экс-футболист "Зенита" Голубев
"Это святое": ученица Винер призналась в жестоком обмане наставницы

Регионы

"Мошонка распухла": озверевшие дети избили первоклашку в Сибири
В Екатеринбурге злоумышленники подожгли бомжа
В Орехове-Зуеве задержали похитителя мусорных контейнеров
В Екатеринбурге из-за аварии затопило улицу
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+