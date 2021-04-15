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Ученые нашли способ вовремя выявить убивший Жанну Фриске тип рака

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Британские учёные нашли способ заблаговременно выявить формирующуюся глиобластому у человека. Эта злокачественная опухоль стала причиной смерти российской певицы Жанны Фриске, которая умерла в 2015 году.

Специалисты провели исследование и выяснили, что в мозге есть точки скопления особых клеток, которые помогут указать на области формирования опухолей. Они также установили, что появляющиеся "плохие" клетки могут долгие годы оставаться безобидными, прежде чем станут раковыми, сообщает телеканал "Царьград".

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Автор: 15 апреля 2021, 12:02 Источник: Телеканал "Царьград" ✓ Надежный источник

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