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Бизнесмен Роман Авдеев обсудил с астрофизиком тайны нейтронных звезд

Бизнесмен Роман Авдеев обсудил с астрофизиком тайны нейтронных звезд

Фото: Nasa/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
На ютуб-канале "ПостНаука" вышел новый эфир с участием предпринимателя Романа Авдеева и астрофизика Сергея Попова. Темой выпуска стали тайны нейтронных звезд.
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Загадки нейтронных звезд будоражат умы ученых со всего мира. Приоткрыть завесу тайны в новом эфире "ПостНауки" попробовали бизнесмен и филантроп Роман Авдеев и доктор физико-математических наук Сергей Попов.

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Они поговорили о формировании нейтронных звезд, о том, чем они похожи на черные дыры, как появилась плотность и гигантское магнитное поле. Запись эфира доступна на ютуб-канале "ПостНаука".

Ранее Роман Авдеев провел прямой эфир с доктором физико-математических наук Леонидом Григоренко. Темой выпуска стали атомные ядра.

ПостНаука.ТВ – YouTube-проект издательского дома “ПостНаука”. Несколько раз в неделю на канале проходят беседы с учеными и экспертами, выходят лекции и образовательные мультфильмы.

Роман Авдеев является соучредителем интернет-журнала "ПостНаука". Предприниматель регулярно проводит прямые эфиры на странице журнала в "Ютуб". Бизнесмен говорит с экспертами об экономике, здоровье, саморазвитии. Они обсуждают новости науки и актуальные проблемы, а зрители задают интересующие вопросы.

Роман Авдеев возглавляет "Россиум". Предприниматель владеет Московским кредитным банком (МКБ), девелоперской компанией "Инград" и футбольным клубом "Торпедо Москва". Он основал фонд "Арифметика добра", помогающий детям-сиротам. Авдеев – отец 23 детей.

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Автор: 16 февраля 2021, 14:57

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